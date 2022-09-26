Глава Бурятии поручил помочь семьям мобилизованных

Глава Бурятии Алексей Цыденов дал правительству ряд поручений по итогам поездки в Кяхту.«Я был в Кяхте, пообщался с мобилизованными ребятами. Есть жизненные вопросы, которые требуют участия нас всех. Поэтому, уважаемые коллеги, в каждом районе вы своих знаете, знаете их семьи, кто в каком положении. Просьба направить максимум внимания, чтобы помочь семьям: в заготовке дров, сена. Были ребята, которые живут одни. То есть человек ушел на службу, а дом остался. Присматривать за домом. То есть самим обойти всех, комиссионно, определить, какая помощь требуется и обеспечить эту помощь и поддержку», - сказал Алексей Цыденов.Фото: «Номер один»