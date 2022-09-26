В Иркутской области установили мемориальную доску Иннокентию Егорову

Торжественное открытие мемориальной доски в честь Иннокентия Матвеевича Егорова состоялось 23 сентября в селе Еланцы Ольхонского района Иркутской области. Иннокентий Матвеевич с 2004 по 2017 годы занимал должность первого заместителя председателя правительства Бурятии, сообщили в его пресс-службе.Почтить память Иннокентия Егорова прибыли родственники, друзья, коллеги, жители Иркутской области и Бурятии.- Сегодня в рамках 85-летнего юбилея Ольхонского района Иркутской области мы открыли мемориальную доску великому сыну ольхонского народа, ольхонской земли - Иннокентию Матвеевичу Егорову. Иннокентий Матвеевич прошел очень большой трудовой путь как у себя на родине, так и у нас в республике. Уважаем везде и всюду за большой вклад в развитие социально-экономической сферы, как своего района, так и нашей республики. Очень много объектов построено у нас в республике в те сложные времена: школы, детские сады, спортивные объекты, дома культуры, экономика поддерживалась и развивалась. Иннокентий Матвеевич жесткой рукой и рациональным подходом всегда находил выходы из сложившейся тупиковой ситуации. Это такой характер, природное качество всей семьи Егоровых. На самом деле, все братья Егоровы - выдающиеся личности, все государственные деятели, и все они сделали большой вклад в развитие нашего бурятского народа, - отметил заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов.При Иннокентии Егорове в республике также активно поддерживалась программа по сохранению и развитию бурятского языка. Он являлся президентом Всебурятской ассоциации развития культуры.- Совмещать работу первого зампреда правительства и президента общественной организации очень сложно. Но, в любом случае, была заложена, принята программа развития бурятского языка. Алексей Самбуевич Цыденов поддерживает, продолжает начинания предыдущих глав, правительств нашей республики. Сегодня уже 60 млн рублей вкладывается в бурятское телевидение, бурятское радио, учебники на бурятском языке, словари. Сегодня мы сохраняем наши традиции, те языки, на которых говорили наши отцы и деды. Иннокентий Матвеевич свою лепту в этом внес, мы это помним и будем это дело продолжать, - подчеркнул Вячеслав Цыбикжапов.Со словами благодарности всем присутствующим выступила семья Егоровых:- Уважаемые земляки! От имени нашей семьи Егоровых и от себя лично разрешите поздравить с юбилейной датой Ольхонского района. В этот день - день юбилея района, в нашей семье происходит значительное и очень волнующее событие - открытие мемориальной доски памяти Иннокентия Матвеевича Егорова - нашего с Галиной папы, дедушки моих детей. Прежде всего, конечно, я хочу выразить огромную благодарность, признательность всем вам присутствующим, друзьям папыгромную благодарность мы также хотим выразить ольхонскому землячеству Бурятии, Николаю Малгатаевичу Мотошкину, Людмиле Протасовне Хамархановой, которые выступили инициаторами по увековечиванию памяти нашего с Галей папы. Спасибо вам всем за высокую оценку всех его заслуг, его работы. Мы, конечно же, понимаем, что вы в нас вкладываете все ваши теплые, красивые слова, в адрес папы, мы будем помнить об этом всегда. Низкий поклон вам, дорогие земляки! - поделилась Анна Иннокентьевна Егорова, дочь Иннокентия Матвеевича.после окончания института начинал трудовую деятельность учителем, позже стал директором Гильбиринской школы. В 1985 году был назначен заведующим отдела образования Северо-Байкальского района. В 1990 году был избран первым заместителем председателя Северо-Байкальского райисполкома. С 1995 года Иннокентий Егоров дважды был избран главой Северо-Байкальского района. В 2002 году назначен на должность заместителя председателя правительства Бурятии по развитию социальной сферы. С 2004 по 2017 года был первым заместителем председателя правительства Бурятии. Вскоре вошёл в состав Народного Хурала, пробыв депутатом до конца пятого созыва (этот созыв был завершён в 2018 году). Также Иннокентий Матвеевич был избран президентом Всебурятской ассоциации развития культуры.За многолетний труд на благо России и Бурятии Иннокентий Егоров был отмечен государственными наградами: медалью «За строительство Байкало-Амурской магистрали», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Орденом «Золотая звезда за верность России», Орденом Почета, Почётным знаком Улан-Удэ «За заслуги перед городом», медалью МЧС России «75 лет гражданской обороны».Фото: egov-buryatia.ru