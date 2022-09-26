Общество 26.09.2022 в 12:40
Житель Улан-Удэ нашел у себя в квартире ребенка, оставленного неизвестными собутыльниками
Сотрудники полиции устанавливают родственников малолетнего горожанина
Текст: Номер один
В Улан-Удэ сегодня ночью в полицию Октябрьского района обратился житель улицы Забайкальской с заявлением о том, что у себя в доме он обнаружил малолетнего мальчика, сообщили в МВД по Бурятии.
Мужчина пояснил полицейским, что накануне распивал спиртное. С кем именно употреблял алкоголь, улан-удэнец не помнит. Проснувшись, мужчина обнаружил у себя в жилище маленького мальчика.
Приметы: азиатской внешности, на вид около 1 года. Одет в белую майку с узором, вязаный костюм голубого цвета с клетчатыми вставками, голубые пинетки.
После осмотра медиков ребенок помещен в специализированное учреждение.
Всех, кто располагает информацией о личности родителей малолетнего или его законных представителей, просят обратиться в полицию по телефонам 43-02-02, 8-991-115-03-07 либо 102 (112).
Фото: МВД по Бурятии
Мужчина пояснил полицейским, что накануне распивал спиртное. С кем именно употреблял алкоголь, улан-удэнец не помнит. Проснувшись, мужчина обнаружил у себя в жилище маленького мальчика.
Приметы: азиатской внешности, на вид около 1 года. Одет в белую майку с узором, вязаный костюм голубого цвета с клетчатыми вставками, голубые пинетки.
После осмотра медиков ребенок помещен в специализированное учреждение.
Всех, кто располагает информацией о личности родителей малолетнего или его законных представителей, просят обратиться в полицию по телефонам 43-02-02, 8-991-115-03-07 либо 102 (112).
Фото: МВД по Бурятии