Житель Улан-Удэ нашел у себя в квартире ребенка, оставленного неизвестными собутыльниками

В Улан-Удэ сегодня ночью в полицию Октябрьского района обратился житель улицы Забайкальской с заявлением о том, что у себя в доме он обнаружил малолетнего мальчика, сообщили в МВД по Бурятии.Мужчина пояснил полицейским, что накануне распивал спиртное. С кем именно употреблял алкоголь, улан-удэнец не помнит. Проснувшись, мужчина обнаружил у себя в жилище маленького мальчика.Приметы: азиатской внешности, на вид около 1 года. Одет в белую майку с узором, вязаный костюм голубого цвета с клетчатыми вставками, голубые пинетки.После осмотра медиков ребенок помещен в специализированное учреждение.Всех, кто располагает информацией о личности родителей малолетнего или его законных представителей, пФото: МВД по Бурятии