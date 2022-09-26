Военкомат Бурятии рассказал о сроках участия мобилизованных граждан в спецоперации

Военкомат Бурятии выступил с разъяснениями по поводу сроков пребывания мобилизованных жителей республики в зоне спецоперации.«Минимальное и максимальное время пребывания в зоне СВО не определяется. Оно зависит от сложившейся обстановки и стоящих перед подразделениями задач», - сообщили в ведомстве.В военкомате заявили, что на период выполнения боевых задач военнослужащие полностью обеспечиваются боевой экипировкой, питанием и необходимыми лекарствами. Но мобилизованный может взять в военчасть продукты длительного хранения и нерецептурные лекарства с учетом особенностей организма и наличия хронических заболеваний.Как пояснили в военкомате, мобилизованные граждане имeют cтaтyc вoeннocлyжaщиx пo кoнтpaктy, поэтому им положены все социальные гарантии для участников СВО.Денежное довольствие:- Рядовой от 145 351 р.,- Сержант от 159 839 р.;- Прапорщик от 162 028 р.,- Лейтенант от 185 403 р.Для всех категорий военнослужащих доплата за участие в активных наступательных действиях - до 240 000 рублей в месяц.Детям участников спецоперации, положено зачисление во внеочередном порядке в детские сады и школы, а также в организации отдыха и оздоровления.На период частичной мобилизации за работником сохраняется рабочее место, во всех организациях, независимо от формы собственности. Сохраняются места без расторжения трудового договора.По поручению главы Бурятии администрациями муниципальных образований, Министерством социальной защиты населения республики будет осуществляться поддержка семьям мобилизованных военнослужащих в решении жизненных вопросов.Мобилизованные могут оформить кредитные каникулы. И им помогут сделать это на месте. Во все подразделения выезжают представители банков.На период участия в специальной военной операции судебные приставы приостанавливают все исполнительные производства.Фото: «Номер один»