Общество 26.09.2022 в 13:01

В Бурятии житель города Бабушкин спалил дом гражданской жены

Она отказалась вести с пьяным ревнивцем междугородний разговор по телефону
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Текст: Номер один
В Бурятии житель города Бабушкин спалил дом гражданской жены
В Бурятии полиция расследует уголовное дело в отношении 62-летнего жителя города Бабушкин, подозреваемого в умышленном повреждении чужого имущества, сообщили в республиканском МВД.

Установлено, что мужчина в конце августа поджёг дом своей сожительницы, пока та находилась на лечении в  Улан-Удэ.

Находясь в нетрезвом состоянии, он стал звонить гражданской супруге, выясняя на почве ревности отношения. Женщина перестала брать трубку. В результате местный житель поджёг её жилище, плеснув на диван масло для двигателя бензопилы.  Огнем дом уничтожен на площади 40 квадратных метров. Ущерб составил 200 тысяч рублей.

Отметим, злоумышленник нигде не работает. Около 10 лет назад он привлекался к уголовной ответственности за кражи. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Фото: pixabay.com

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