Театр им. Н. Бестужева навестил подшефных в Джиде и Закаменске

Согласно поручению министерства культуры Бурятии и министра Соелмы Дагаевой лично, за каждым учреждением культуры в качестве подшефных закреплены учреждения социального обслуживания.Так, Русский драматический театр им. Н.А. Бестужева шефствует над двумя учреждениями - Джидинским социально–реабилитационным центром для несовершеннолетних «Баяр» и Закаменским социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних.Подопечными центров являются несовершеннолетние, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, с различными формами и степенью социальной дезадаптации, оставшиеся без попечения родителей.- Мы посчитали нужным спросить, в чем нуждаются центры, прежде чем отправиться в дорогу, и очень рады, что угадали с подарками. Воспитатели и дети передают благодарность нашему коллективу и с нетерпением ждут встречи со спектаклями. Надеемся в скором времени навестить их снова, - говорит директор театра Наталья Светозарова.Фото: предоставлено театром им. Н. Бестужева