Общество 26.09.2022 в 15:02

«Пересадочный тариф» в Улан-Удэ продлили до конца года

С октября прошлого года им воспользовались свыше 12 тысяч пассажиров
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Текст: Константин Воронов
«Пересадочный тариф» в Улан-Удэ продлили до конца года
В Улан-Удэ продолжается эксперимент по «пересадочному тарифу». Ежедневно услугой пользуются свыше 60 человек, сообщили в Комитете по транспорту городской администрации.

Система пересадочного тарифа работает на автобусных маршрутах № 1, 10, 46А и всех трамвайных маршрутах.

«Пересадочный тариф» работает по следующей схеме. Жители смогут воспользоваться скидкой при пересадке с автобуса на трамвай и наоборот. Ей можно пользоваться только при оплате проезда безналичным способом – банковской картой либо смартфоном через терминал, находящийся у кондуктора.

При пересадке из автобуса в трамвай пассажир прикладывает банковскую карту к терминалу и получает билет, но при этом денежные средства с банковской карты списываться не будут. Таким образом, стоимость проезда с учетом пересадки составит 25 рублей вместо 45 рублей.

При пересадке из трамвая в автобус пассажир прикладывает банковскую карту к терминалу и получает билет. В этом случае денежные средства с банковской карты списываются в размере 5 рублей. Таким образом, стоимость проезда с учетом пересадки также составит 25 рублей вместо 45 рублей.

Время между транзакциями (оплатой через терминал) не должно превышать одного часа, при пересадке должна использоваться одна и та же карта (смартфон).

Эксперимент по «пересадочному тарифу» продолжается для тестирования технических возможностей системы безналичных платежей и включения в него дополнительных транспортных направлений.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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