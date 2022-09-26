«Пересадочный тариф» в Улан-Удэ продлили до конца года

В Улан-Удэ продолжается эксперимент по «пересадочному тарифу». Ежедневно услугой пользуются свыше 60 человек, сообщили в Комитете по транспорту городской администрации.Система пересадочного тарифа работает на автобусных маршрутах № 1, 10, 46А и всех трамвайных маршрутах.«Пересадочный тариф» работает по следующей схеме. Жители смогут воспользоваться скидкой при пересадке с автобуса на трамвай и наоборот. Ей можно пользоваться только при оплате проезда безналичным способом – банковской картой либо смартфоном через терминал, находящийся у кондуктора.При пересадке из автобуса в трамвай пассажир прикладывает банковскую карту к терминалу и получает билет, но при этом денежные средства с банковской карты списываться не будут. Таким образом, стоимость проезда с учетом пересадки составит 25 рублей вместо 45 рублей.При пересадке из трамвая в автобус пассажир прикладывает банковскую карту к терминалу и получает билет. В этом случае денежные средства с банковской карты списываются в размере 5 рублей. Таким образом, стоимость проезда с учетом пересадки также составит 25 рублей вместо 45 рублей.Время между транзакциями (оплатой через терминал) не должно превышать одного часа, при пересадке должна использоваться одна и та же карта (смартфон).Эксперимент по «пересадочному тарифу» продолжается для тестирования технических возможностей системы безналичных платежей и включения в него дополнительных транспортных направлений.Фото: мэрия Улан-Удэ