В Улан-Удэ проводят акцию «Подготовь к зиме собаку»

В Улан-Удэ благотворительный фонд «Собака счастья» объявил о старте акции «Подготовь к зиме собаку». В ее рамках волонтеры собирают денежные средства для покупки новых будок и соломы для собак. Кроме того, можно помочь, отдав ненужные будки в дар.

«Друзья, скоро зимние холода, а мы с вами прекрасно знаем какая минусовая температура у нас в самые лютые морозы.Прошлой осенью мы уже покупали будки для наших собак. Благодаря вам, удалось это сделать. Сейчас мы обновляем будки, которые ещё в прошлом году были в хорошем состоянии и не требовали замены. Наши собаки целенаправлено грызли, делали подкопы под будками и просто сносили все конструкции. Мы предполагаем, что они из зависти к другим наших хвостикам, которым досталось новое жилье. Негоже сидеть в старой будке, когда у кого-то новая. Воспитательная беседа не помогла и сейчас нам срочно нужны тёплые будки. А если серьезно, то именно эти будки мы не обновляли уже больше двух лет, все забивали доски, стелили солому. Сейчас они совсем пришли в негодность и собакам как воздух нужен тёплый домик»,

- обращаются волонтеры.



Стоимость одной утеплённой будки 4000 рублей, фонду нужны 4 на сумму 16000 рублей.

«Если у вас есть утеплённые будки, которые вам не нужны - будем рады получить их в дар», - добавили в группе «Собака счастья»

Для того, чтобы помочь благотворительному фонду, можно воспользоваться реквизитами:

МИР для сборов: 2202 2032 5608 4080 Екатерина Павловна К.

Система быстрых платежей и номер Киви кошелька: 89025310108

Счёт Тинькофф: 2200700129906078

Яндекс деньги: 4100116878904434

*Скопировать номера можно по ссылке в профиле



Расчётный счёт: 40701810809160000010

ИНН: 0326591662

Банк: БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ М8601 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 048142604

*Если у вас есть сбербанк-онлайн, для перевода на р/с просто введите в поиске «Собака счастья»

Фото: Номер один