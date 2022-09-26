Общество 26.09.2022 в 15:31
В Улан-Удэ полицейские нашли отца потерявшегося малыша
Местонахождение 32-летней матери малолетнего не установлено, ее ждет наказание
Текст: Номер один
В Улан-Удэ сотрудники полиции установили личность родителей малолетнего мальчика, найденного в квартире, сообщили в МВД по Бурятии.
Известно, что вчера 43-летний отец малыша поздно вернулся с работы и не застал супругу с ребенком дома. Подумав, что она у подруги, мужчина лег спать. Утром ему позвонила супруга и сообщила, что ребенка забрали сотрудники полиции.
В настоящий момент местонахождение 32-летней матери малолетнего не установлено. Женщина будет привлечена к административной ответственности.
Фото: «Номер один»
Известно, что вчера 43-летний отец малыша поздно вернулся с работы и не застал супругу с ребенком дома. Подумав, что она у подруги, мужчина лег спать. Утром ему позвонила супруга и сообщила, что ребенка забрали сотрудники полиции.
В настоящий момент местонахождение 32-летней матери малолетнего не установлено. Женщина будет привлечена к административной ответственности.
Фото: «Номер один»