Общество 26.09.2022 в 16:58

В Бурятии в Кабанском районе потушили крупный пожар

В селе Байкало-Кудара сгорела 91 тонна сена на площади 0,6 га, причина - поджог
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Текст: Номер один
В Бурятии в Кабанском районе потушили крупный пожар
В Бурятии вечером 25 сентября на пульт пожарной охраны поступила информация  о возгорании сена в селе Байкало-Кудара. К месту вызова выехал боевой расчет пожарной части второго Кабанского отряда ГПС РБ, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Когда пожарные прибыли к месту вызова, горело сено. Огнеборцы совместно с местными жителями ликвидировали открытый огонь за четыре часа. На месте работали 11 местных жителей, четверо огнеборцев, две пожарные автоцистерны и трактор.

В результате пожара сгорело 170 тюков и отдельно стоящий стог, всего сгорела 91 тонна сена  на площади 0.6 гектара.

По предварительным данным, причиной пожара послужил поджог.

Фото: «Номер один»
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