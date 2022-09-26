Общество 26.09.2022 в 16:58
В Бурятии в Кабанском районе потушили крупный пожар
В селе Байкало-Кудара сгорела 91 тонна сена на площади 0,6 га, причина - поджог
Текст: Номер один
В Бурятии вечером 25 сентября на пульт пожарной охраны поступила информация о возгорании сена в селе Байкало-Кудара. К месту вызова выехал боевой расчет пожарной части второго Кабанского отряда ГПС РБ, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Когда пожарные прибыли к месту вызова, горело сено. Огнеборцы совместно с местными жителями ликвидировали открытый огонь за четыре часа. На месте работали 11 местных жителей, четверо огнеборцев, две пожарные автоцистерны и трактор.
В результате пожара сгорело 170 тюков и отдельно стоящий стог, всего сгорела 91 тонна сена на площади 0.6 гектара.
По предварительным данным, причиной пожара послужил поджог.
Фото: «Номер один»
Когда пожарные прибыли к месту вызова, горело сено. Огнеборцы совместно с местными жителями ликвидировали открытый огонь за четыре часа. На месте работали 11 местных жителей, четверо огнеборцев, две пожарные автоцистерны и трактор.
В результате пожара сгорело 170 тюков и отдельно стоящий стог, всего сгорела 91 тонна сена на площади 0.6 гектара.
По предварительным данным, причиной пожара послужил поджог.
Фото: «Номер один»