В Бурятии в Кабанском районе потушили крупный пожар

В Бурятии вечером 25 сентября на пульт пожарной охраны поступила информация о возгорании сена в селе Байкало-Кудара. К месту вызова выехал боевой расчет пожарной части второго Кабанского отряда ГПС РБ, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Когда пожарные прибыли к месту вызова, горело сено. Огнеборцы совместно с местными жителями ликвидировали открытый огонь за четыре часа. На месте работали 11 местных жителей, четверо огнеборцев, две пожарные автоцистерны и трактор.В результате пожара сгорело 170 тюков и отдельно стоящий стог, всего сгорела 91 тонна сена на площади 0.6 гектара.По предварительным данным, причиной пожара послужил поджог.Фото: «Номер один»