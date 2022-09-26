Волонтеры из Бурятии встретились с земляками, воюющими в зоне СВО

Заместитель руководителя Союза солдатских родителей Бурятии Равиль Гильмуллин вернулся с Донбасса, где вместе с волонтерской группой оказывал помощь жителям Мариуполя. Так же он навестил наших земляков, участвующих в СВО, сообщили в пресс-службе правительства республики .

«Находясь на Донбассе, мы встретились с нашими бойцами, которые несут службу. Настроение у всех приподнятое, ну, конечно, чувствуется, что соскучились по дому, многие уже полгода находятся там», - сообщил Равиль Гильмуллин.

По словам общественника, местное население с большой благодарностью принимают помощь военных и волонтеров.

«К нашим ребятам население относится очень дружелюбно, многие говорят, что нас долго ждали, высказывают слова благодарности, у многих, конечно, слезы на глазах», - отметил он.

Принятое президентом России решение о частичной мобилизации положительно скажется на положении наших бойцов на передовой, считает заместитель руководителя Союза солдатских родителей Бурятии.

«Как бы там ни было, ребятам все равно нужна замена, чтобы они отдохнули. За это время они все равно устали. Я сам как ветеран боевых действий решение о частичной мобилизации поддерживаю. И хотелось бы также обратиться к мужскому полу, к населению России, к тем ребятам, которым приходят повестки, чтобы не бегали, не уклонялись, а именно шли защищать нашу страну, интересы нашей страны», - говорит Равиль Гильмуллин.



Фото и видео: Союз солдатских родителей Бурятии