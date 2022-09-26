В Бурятии 20-летний сожитель дочери убил ее 62-летнего отца

В Бурятии ранним утром возле одного из домов в поселке Селенгинск было обнаружено тело 63-летнего мужчины с колото-резаным ранением шеи. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении преступления задержан 20-летний сожитель дочери потерпевшего, в компании с которым мужчина распивал спиртные напитки.В ходе проведенного допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах происшествия. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По версии следствия, обвиняемый проживал в поселке Селенгинск с сожительницей в доме ее отца и нигде не работал. Вечером 22 сентября они втроем находились в гостях у общей знакомой и вместе распивали спиртные напитки. Спустя некоторое время, опьянев, парень на почве ревности начал оскорблять свою сожительницу.Не выдержав некорректное поведение иждивенца, отец заступился за свою дочь. Во время ссоры между мужчинами произошла потасовка, в ходе которой обвиняемый схватил нож и нанес им удар в шею потерпевшего. После произошедшего мужчина вышел на улицу, где и скончался от полученной травмы. Его тело ранним утром обнаружили односельчане.По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.Фото: «Номер один»