Общество 26.09.2022 в 19:40

В Улан-Удэ медорганизациям торжественно вручили 91 автомобиль и 5 карет «скорых»

До конца 2022 года приобретут еще 9 легковых автомобилей для поликлиники №2
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ медорганизациям торжественно вручили 91 автомобиль и 5 карет «скорых»

В Улан-Удэ прошла церемония вручения ключей от 91 легковых автомобилей, а также пяти карет «скорых». Глава Бурятии Алексей Цыденов сказал: «Относитесь бережно к машинам». Все авто приобретены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Национального проекта «Здравоохранение». Мероприятие посетила министр здравоохранения Евгения Лудупова, а также руководители районных больниц и городских поликлиник.


26 сентября на Театральной площади столицы республики состоялось значимое событие, как для всей медицинской отрасли региона, так и для его жителей. Больницам и поликлиникам передали 91 автомобиль «Лада-Гранта». Еще 5 карет «скорой» медицинской помощи класса «В» выделили для ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи». Новый автотранспорт позволит повысить мобильность и оперативность реагирования при оказании медпомощи, в том числе в условиях сложной эпидемиологической обстановки из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

«Сегодня мы вручаем 91 автомобиль разом, в том числе пять машин скорой помощи. До конца года еще 9 машин будет приобретено, всего 100 машин в этом году получит наша система здравоохранения. Наши врачи получат возможность быстрее приезжать к пациентам. Качество и доступность медицины у нас становится выше и лучше. Верю в то, что наши люди почувствуют это, в первую очередь, на своем здоровье. Врачи в хороших условиях смогут выполнять свой долг – лечить наших людей. Поэтому поздравляю всех, нашим водителям желаю хорошей безопасной езды, а врачам – чтобы пациентов было меньше, чтобы все были здоровее», 

- высказался Алексей Цыденов.
Программа модернизации первичного звена здравоохранения Бурятии направлена на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью до 50 тысяч человек.

«Мы сегодня очень рады, что у нас все получилось, и все машины – здесь, на месте. Мы в течение года реализовывали этот проект. Спасибо нашему отечественному Министерству промышленности, что машины пришли прямо с завода. Мы очень рады, что они сегодня здесь – на площади. Служба здоровья будет помогать нашим жителям. Впервые наши машины идут и для городских поликлиник - от 7-8 машин у нас получает каждая городская поликлиника, каждая центральная районная больница. Мы очень рады, что действительно это программа претворяется»,

- добавила министр здравоохранения Республики Бурятия Евгения Лудупова.

Отметим, за 2021-2024 годы запланировано приобрести 339 легковых автомобилей. Замена и дооснащение автотранспортом предусмотрены для медицинских учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, включая врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты, расположенные в отдаленной местности. 

«От лица первичного звена города Улан-Удэ разрешите поблагодарить вас за столь огромный подарок. Сегодня у нас программа «Поле чудес» с Якубовичем отдыхает! 22 новых машины вступят в работу первичного звена здравоохранения Улан-Удэ. Если говорить о шаговой доступности медицины, то с приобретением этих машин, этот шаг становится короче и быстрее. Спасибо!»

- высказался Игорь Аюшин, главный врач ГАУЗ «Городская поликлиника № 6».
Все машины по одному сигналу направились в поликлиники и районные больницы республики. Перед отправлением глава Бурятии попросил водителей беречь эти автомобили.

 «Относитесь бережно к машинам. Пусть они работают – они должны работать. Не надо их совсем беречь, на них надо ездить. Но ездить аккуратно, всем спасибо!»,

- добавил Алексей Цыденов.
До конца 2022 года помимо уже переданных авто, запланировано приобрести еще 9 машин для Городской поликлиники №2. Отметим, в течение 2021 года было приобретено 85 единиц автомобильного транспорта.

 В целом, на реализацию в 2022 году мероприятий программы модернизации первичного звена здравоохранения» предусмотрено 627,9 миллионов рублей. Средства распределены на осуществление строительства, капитального ремонта зданий медорганизаций, приобретение оборудования, автотранспорта и т.д.


 

Фото: Номер один

Теги
здравоохранение минздрав бурятии министерство здравоохранения бурятии

Все новости

В Улан-Удэ медорганизациям торжественно вручили 91 автомобиль и 5 карет «скорых»
26.09.2022 в 19:40
В Бурятии 20-летний сожитель дочери убил ее 62-летнего отца
26.09.2022 в 19:37
Волонтеры из Бурятии встретились с земляками, воюющими в зоне СВО
26.09.2022 в 18:04
В Бурятии в Кабанском районе потушили крупный пожар
26.09.2022 в 16:58
В Бурятии на ходу загорелся грузовик
26.09.2022 в 15:56
В Улан-Удэ полицейские нашли отца потерявшегося малыша
26.09.2022 в 15:31
В Улан-Удэ проводят акцию «Подготовь к зиме собаку»
26.09.2022 в 15:23
«Пересадочный тариф» в Улан-Удэ продлили до конца года
26.09.2022 в 15:02
Театр им. Н. Бестужева навестил подшефных в Джиде и Закаменске
26.09.2022 в 14:33
В Улан-Удэ представят культуру сразу нескольких народов России
26.09.2022 в 14:08
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 сентября

Читайте также
В Бурятии 20-летний сожитель дочери убил ее 62-летнего отца
Они вместе находились в гостях, пожилой человек хотел защитить дочь от оскорблений пьяного иждивенца
26.09.2022 в 19:37
Волонтеры из Бурятии встретились с земляками, воюющими в зоне СВО
Местное население с большой благодарностью принимает помощь военных и волонтеров, у многих слезы на глазах
26.09.2022 в 18:04
В Бурятии в Кабанском районе потушили крупный пожар
В селе Байкало-Кудара сгорела 91 тонна сена на площади 0,6 га, причина - поджог
26.09.2022 в 16:58
В Улан-Удэ полицейские нашли отца потерявшегося малыша
Местонахождение 32-летней матери малолетнего не установлено, ее ждет наказание
26.09.2022 в 15:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru