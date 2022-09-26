В Улан-Удэ медорганизациям торжественно вручили 91 автомобиль и 5 карет «скорых»

В Улан-Удэ прошла церемония вручения ключей от 91 легковых автомобилей, а также пяти карет «скорых». Глава Бурятии Алексей Цыденов сказал: «Относитесь бережно к машинам». Все авто приобретены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Национального проекта «Здравоохранение». Мероприятие посетила министр здравоохранения Евгения Лудупова, а также руководители районных больниц и городских поликлиник.







26 сентября на Театральной площади столицы республики состоялось значимое событие, как для всей медицинской отрасли региона, так и для его жителей. Больницам и поликлиникам передали 91 автомобиль «Лада-Гранта». Еще 5 карет «скорой» медицинской помощи класса «В» выделили для ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи». Новый автотранспорт позволит повысить мобильность и оперативность реагирования при оказании медпомощи, в том числе в условиях сложной эпидемиологической обстановки из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

«Сегодня мы вручаем 91 автомобиль разом, в том числе пять машин скорой помощи. До конца года еще 9 машин будет приобретено, всего 100 машин в этом году получит наша система здравоохранения. Наши врачи получат возможность быстрее приезжать к пациентам. Качество и доступность медицины у нас становится выше и лучше. Верю в то, что наши люди почувствуют это, в первую очередь, на своем здоровье. Врачи в хороших условиях смогут выполнять свой долг – лечить наших людей. Поэтому поздравляю всех, нашим водителям желаю хорошей безопасной езды, а врачам – чтобы пациентов было меньше, чтобы все были здоровее»,

- высказался Алексей Цыденов.

«Мы сегодня очень рады, что у нас все получилось, и все машины – здесь, на месте. Мы в течение года реализовывали этот проект. Спасибо нашему отечественному Министерству промышленности, что машины пришли прямо с завода. Мы очень рады, что они сегодня здесь – на площади. Служба здоровья будет помогать нашим жителям. Впервые наши машины идут и для городских поликлиник - от 7-8 машин у нас получает каждая городская поликлиника, каждая центральная районная больница. Мы очень рады, что действительно это программа претворяется»,

- добавила министр здравоохранения Республики Бурятия Евгения Лудупова.



Программа модернизации первичного звена здравоохранения Бурятии направлена на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью до 50 тысяч человек.Отметим, за 2021-2024 годы запланировано приобрести 339 легковых автомобилей. Замена и дооснащение автотранспортом предусмотрены для медицинских учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, включая врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты, расположенные в отдаленной местности.

«От лица первичного звена города Улан-Удэ разрешите поблагодарить вас за столь огромный подарок. Сегодня у нас программа «Поле чудес» с Якубовичем отдыхает! 22 новых машины вступят в работу первичного звена здравоохранения Улан-Удэ. Если говорить о шаговой доступности медицины, то с приобретением этих машин, этот шаг становится короче и быстрее. Спасибо!»

- высказался Игорь Аюшин, главный врач ГАУЗ «Городская поликлиника № 6».

Все машины по одному сигналу направились в поликлиники и районные больницы республики. Перед отправлением глава Бурятии попросил водителей беречь эти автомобили.

«Относитесь бережно к машинам. Пусть они работают – они должны работать. Не надо их совсем беречь, на них надо ездить. Но ездить аккуратно, всем спасибо!»,

- добавил Алексей Цыденов.



До конца 2022 года помимо уже переданных авто, запланировано приобрести еще 9 машин для Городской поликлиники №2. Отметим, в течение 2021 года было приобретено 85 единиц автомобильного транспорта.

В целом, на реализацию в 2022 году мероприятий программы модернизации первичного звена здравоохранения» предусмотрено 627,9 миллионов рублей. Средства распределены на осуществление строительства, капитального ремонта зданий медорганизаций, приобретение оборудования, автотранспорта и т.д.







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