Власти Бурятии смягчили масочный режим

Решение о смягчении масочного режима принято на заседании Республиканского оперативного штаба 26 сентября. Теперь ношение защитных масок носит рекомендательный характер, кроме тех организаций, где это требование установлено санитарно-эпидемиологическими правилами. Соответствующие изменения внесены в указ главы Бурятии.«По результатам анализа заболеваемости COVID-19 в республике эпидемиологами отмечается ее снижение в 2,5 раза за последние две недели. Вовремя принятые профилактические меры дали должный эффект. В связи с этим на заседании Республиканского оперативного штаба принято решение о смягчении масочного режима. Ранее установленная обязанность соблюдения масочного режима при посещении общественных мест теперь носит рекомендательный характер», сообщает пресс-служба правительства республики.Для организаций независимо от форм собственности и индивидуальных предпринимателей, а также при предоставлении государственных и муниципальных услуг в помещениях органов власти и в органах местного самоуправления сохраняется обязанность соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий, а также правил и требований, установленных санитарным законодательством.Фото: пресс-служба правительства Бурятии