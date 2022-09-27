В Улан-Удэ задержан подозреваемый в угонах

В Улан-Удэ сотрудники отдела полиции по Железнодорожному району задержали подозреваемого в угонах транспортных средств со дворов многоквартирных домов. Полицейскими установлена причастность 23-летнего горожанина к четырем фактам противоправных действий, совершенных в ночь на 12 сентября, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Выяснилось, что молодой человек преступил закон из-за возникшего после распития спиртного желания покататься на автомашине. За неимением водительских прав и собственного автомобиля, он решил угнать чужой.Так, вооружившись отверткой, злоумышленник вышел из дома и, взломав дверь иномарки в соседнем дворе, проник в салон транспортного средства, сомкнул провода и угнал его. Уже через несколько минут, не справившись с управлением, подозреваемый въехал в дорожное ограждение. Затем бросил машину и скрылся.Далее, на парковке торгового центра на улице Пестеля он попытался угнать микрогрузовик, но тот завис на бордюре. Неудачей окончились и попытки завладеть двумя иномарками на улице Рылеева: автомобили не завелись.Тогда улан-удэнец вернулся к микрогрузовику. Сумев сдвинуть транспорт с бордюра, он вдоволь накатался, а после бросил машину в лесном массиве в районе поселка Аршан.В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник задержан полицейскими. Известно, что он судим за наркопреступление. Постоянного источника дохода не имеет.Отметим, ни одно из транспортных средств, ставших объектом противоправных действий, не было оборудовано автомобильной сигнализацией, что и стало решающим для злоумышленника.Возбуждены уголовные дела. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Дознание продолжается. Устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.Фото: pixabay.com