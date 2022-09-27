Общество 27.09.2022 в 10:13

Глава Бурятии выразил соболезнования жителям Удмуртии

В результате нападения на школу в Ижевске погибли 17 человек, десятки ранены
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Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии выразил соболезнования жителям Удмуртии
Глава Бурятии Алексей Цыденов направил телеграмму с соболезнованиями главе Удмуртии Александру Бречалову.

«Уважаемый Александр Владимирович! Жители Бурятии глубоко потрясены трагическими событиями в Ижевске. Особенно тяжело принять тот факт, что жертвами трагедии стали дети. Мы разделяем боль, скорбим вместе с вами по погибшим в этой ужасной трагедии, мы сопереживаем и сочувствуем всем, кто потерял родных и близких. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - сказано в тексте телеграммы.  

Напомним, вчера 34-летний вооруженный житель Ижевска, страдающий от шизофрении, проник в школу №88, где устроил стрельбу. По последним данным, в результате нападения в школе погибли 17 человек: дети, учителя и охранник. Еще более двух десятков человек получили ранения и травмы. После расправы преступник покончил с собой.

В Удмуртии объявлен траур до 29 сентября.

Фото: pixabay.com
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