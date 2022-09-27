В Улан-Удэ будет временно закрыт переезд в поселке Силикатный

Движение через железнодорожный переезд в поселке Силикатный Улан-Удэ ограничено сегодня 27 сентября, сообщили в пресс-службе ВСЖД.На железнодорожном переезде 5662 км ВСЖД, расположенном в поселке Силикатный города Улан-Удэ, 27 сентября 2022 года будут проводиться ремонтные работы.Движение автотранспортных средств через переезд будет закрыто с 12:00 до 16:00. Время указано местное. Объезд автотранспорта будет производиться через поселок Вахмистрово.Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.Фото: ВСЖД