Депутаты Хурала Бурятии возмутились отказом властей от подворового сбора мусора

На сегодняшней сессии Хурала сразу два депутата выступили по поводу отказа властей от подворового сбора мусора в частном секторе и перехода к контейнерному сбору. Первым на эту тему выступил депутат Баир Цыренов, который рассказал, что к нему обратились жители городских поселков Светлый, Забайкальский и ряда других.- Сейчас опять меняется схема вывоза мусора. Если сейчас действует подворовый способ сбора мусора, то предлагается ввести контейнерный сбор. Соответственно, встанет опять проблема переполненных мусорных баков, увеличения количества бездомных собак и так далее. Хотелось бы услышать мнение правительства по этому поводу, - говорил он.Также депутат отметил, что сейчас идет сбор подписей жителей частного сектора против этой инициативы.Солидарно с коллегой выступила и другой депутат - Эржена Чимитцыренова.- Я обращаюсь правительству республики Бурятия, природоохранной прокуратуре - нам нужно срочно пересмотреть данное решение. Я понимаю, что это решение, возможно, принято в угоду «ЭкоАльянсу» – регоператору, который не справляется на данный момент с вывозом мусора. Я понимаю, что они несут большие убытки в силу того, что подворовой сбор мусора - это огромное количество солярки, бензина, на которые просто не хватает денег. Но давайте мы всё-таки будем думать не в угоду одному предприятию, а в угоду нашим жителям, и прежде всего природе байкальского региона.Напомним, «ЭкоАльянс» уже не раз выступал за отмену подворового сбора мусора, который сильно увеличивает затраты компании. По мнению директора предприятия, если жители частного сектора Бурятии станут приносить отходы на контейнерные площадки, то вывоз станет более динамичным и менее затратным по времени и топливу. Можно будет запустить машины большей вместимости, понадобится меньше сотрудников, что сэкономит регоператору немало денег.Фото: «Номер один»