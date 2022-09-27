В Бурятии предложили вместе с ФАПами строить благоустроенное жилье для медиков

Вопрос о нехватке медицинских специалистов в селах республики на сегодняшней сессии Хурала поднял депутат Петр Носков. По его словам, в последние годы идет активное строительство ФАПов и амбулаторий в Бурятии. Однако многие из них пустуют из-за отсутствия специалистов.- Проблема в том, что старые медицинские кадры ушли на пенсию, а для того, чтобы принять молодого специалиста, сегодня нет жилья. Оно, наверное, найдётся в деревне, но это не благоустроенный старый дом с удобствами на улице. И, приезжая в такое село, специалисты отказываются от этого места или убегают после недели работы, - рассказывал он.По его словам, в тех населенных пунктах, где еще не построены ФАПы, но планируются, в проект строительства нужно включать и возведение благоустроенного дома для медиков, а также построить такие дома в селах, где ФАПы уже есть, но пустуют.Фото: «Номер один»