Общество 27.09.2022 в 11:18

В Бурятии предложили вместе с ФАПами строить благоустроенное жилье для медиков

По словам депутата Хурала, это поможет решить кадровую проблему в здравоохранении
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии предложили вместе с ФАПами строить благоустроенное жилье для медиков
Вопрос о нехватке медицинских специалистов в селах республики на сегодняшней сессии Хурала поднял депутат Петр Носков. По его словам, в последние годы идет активное строительство ФАПов и амбулаторий в Бурятии. Однако многие из них пустуют из-за отсутствия специалистов.

- Проблема в том, что старые медицинские кадры ушли на пенсию, а для того, чтобы принять молодого специалиста, сегодня нет жилья. Оно, наверное, найдётся в деревне, но это не благоустроенный старый дом с удобствами на улице. И, приезжая в такое село, специалисты отказываются от этого места или убегают после недели работы, - рассказывал он.

По его словам, в тех населенных пунктах, где еще не построены ФАПы, но планируются, в проект строительства нужно включать и возведение благоустроенного дома для медиков, а также построить такие дома в селах, где ФАПы уже есть, но пустуют.

Фото: «Номер один»
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