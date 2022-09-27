Общество 27.09.2022 в 11:28
Депутат Хурала о пожаре в Новом Уояне: «Полная безответственность и бесхозяйственность»
Виктор Мальцев раскритиковал власти района за бездействие
Текст: Станислав Сергеев
На сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутат Виктор Мальцев рассказал о последствиях крупного пожара в Новом Уояне, который произошел этим летом. В результате сгорели несколько жилых домов.
- На сегодняшний момент 59 семей остались без жилья, - рассказывал Виктор Мальцев.
По его словам, работы по восстановлению зданий начались лишь через полтора месяца после пожара.
- Дома после пожара заливали дожди, всё прогнило… Обращаюсь конкретно к главе республики: прошу вас взять на личный контроль все вопросы, связанные с решением данного вопроса. Никто не будет, надеюсь, со мной спорить, когда я скажу, что сегодня лишить человека права на жильё равносильно тому, чтобы лишить его права на жизнь, - заявил депутат.
Он также показал фотографии домов, на которых видно их непригодное состояние.
- Я обращаюсь к прокуратуре: возьмите на контроль. Вопрос стоит так: это полная безответственность, бесхозяйственность руководителей на местах. Я уверен, в 37-м году они бы пошли пилить далеко, в сапогах и верхонках, - эмоционально выступал Виктор Мальцев.
Напомним, 3 июня пожар охватил крыши двух трехэтажных многоквартирных жилых домов (по 28 квартир каждый) по улице Подбельского. В них проживали 150 человек, из них 40 детей. Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Жители домов также обращались в «Номер один», рассказав, что жить в пострадавших от огня домах невозможно. И ремонт, который на тот момент был в разгаре, вряд ли сможет спасти ситуацию.
«При пожаре от высокой температуры каркас основания дома определенно пострадал, так как он состоит из металлоконструкции. Кроме того, два месяца дома стояли без крыш, все это время шли дожди, и вода текла внутрь. Сейчас на стенах повсюду грибок и плесень. Мы боимся за свои жизни и жизни членов своей семьи. Ремонт будет производиться из материалов низкого качества. Жители приходят и смотрят, какие работы там ведутся. Рабочие им объяснили, что денег выделили мало, как будут появляться, так и будет вестись ремонт. И, что самое страшное, металлоконструкция явно не выдержит - когда мы начнем заезжать в дом, она просто рухнет. Будет одна братская могила», - заявили они.
Фото: из личного архива жителей поселка
- На сегодняшний момент 59 семей остались без жилья, - рассказывал Виктор Мальцев.
По его словам, работы по восстановлению зданий начались лишь через полтора месяца после пожара.
- Дома после пожара заливали дожди, всё прогнило… Обращаюсь конкретно к главе республики: прошу вас взять на личный контроль все вопросы, связанные с решением данного вопроса. Никто не будет, надеюсь, со мной спорить, когда я скажу, что сегодня лишить человека права на жильё равносильно тому, чтобы лишить его права на жизнь, - заявил депутат.
Он также показал фотографии домов, на которых видно их непригодное состояние.
- Я обращаюсь к прокуратуре: возьмите на контроль. Вопрос стоит так: это полная безответственность, бесхозяйственность руководителей на местах. Я уверен, в 37-м году они бы пошли пилить далеко, в сапогах и верхонках, - эмоционально выступал Виктор Мальцев.
Напомним, 3 июня пожар охватил крыши двух трехэтажных многоквартирных жилых домов (по 28 квартир каждый) по улице Подбельского. В них проживали 150 человек, из них 40 детей. Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Жители домов также обращались в «Номер один», рассказав, что жить в пострадавших от огня домах невозможно. И ремонт, который на тот момент был в разгаре, вряд ли сможет спасти ситуацию.
«При пожаре от высокой температуры каркас основания дома определенно пострадал, так как он состоит из металлоконструкции. Кроме того, два месяца дома стояли без крыш, все это время шли дожди, и вода текла внутрь. Сейчас на стенах повсюду грибок и плесень. Мы боимся за свои жизни и жизни членов своей семьи. Ремонт будет производиться из материалов низкого качества. Жители приходят и смотрят, какие работы там ведутся. Рабочие им объяснили, что денег выделили мало, как будут появляться, так и будет вестись ремонт. И, что самое страшное, металлоконструкция явно не выдержит - когда мы начнем заезжать в дом, она просто рухнет. Будет одна братская могила», - заявили они.
Фото: из личного архива жителей поселка
Тегипожар