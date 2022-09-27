Общество 27.09.2022 в 12:00

В Бурятии за сутки прирост новых больных COVID-19 упал ниже 70

Заболеваемость «короной» в республике снизилась в 2,5 раза за последние две недели
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Текст: Номер один
В Бурятии за сутки прирост новых больных COVID-19 упал ниже 70
В Бурятии с начала пандемии зарегистрировано 150 619 (+69) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 46% (69 197) приходится на жителей Улан-Удэ, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 64 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

Как информировал «Номер один», в Бурятии на заседании Республиканского оперативного штаба 26 сентября принято решение о смягчении масочного режима. Теперь ношение защитных масок носит рекомендательный характер, кроме тех организаций, где это требование установлено санитарно-эпидемиологическими правилами. Соответствующие изменения внесены в указ главы Бурятии.

«По результатам анализа заболеваемости COVID-19 в республике эпидемиологами отмечается ее снижение в 2,5 раза за последние две недели. Вовремя принятые профилактические меры дали должный эффект», - пояснили в пресс-службн правительства республики.

В стационарах получают лечение 142 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 51. За предыдущие сутки госпитализировано 11 пациентов.

В отделениях реанимации находится 13 пациентов (из них старше 65 лет –10), на ИВЛ – 3 пациента (из них старше 65 –3), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 0.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 214 коек: занято –142, свободно – 72 койки. Занятость коечного фонда составляет 66,4%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 1 470 человек.

Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 3 069, один человек в возрасте старше 65 лет скончался).

Выздоровели от COVID-19 – 145 938 (+302) человек.

Всего первично привито 508 249 человека (70,6 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 483 152 человека (67,1 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 247 069 человек, завершили 219 062.

Фото: pixabay.com
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