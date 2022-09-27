Общество 27.09.2022 в 12:05

«Ростелеком» обеспечит мобильной связью еще пять сел Бурятии

В регионе идет выполнение второго этапа федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0)
A- A+
Текст: Нина Павлова
«Ростелеком» обеспечит мобильной связью еще пять сел Бурятии
В Бурятии идет выполнение второго этапа федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). В сентябре компания «Ростелеком» установила базовую станцию в Хара-Кутуле Заиграевского района. К концу года пользоваться мобильным интернетом и связью смогут жители этого и еще четырех сел и улусов Джидинского и Окинского районов: Верхний Бургалтай и Малый Нарын, Балакта и Боксон. Совокупно там проживают более 900 человек.

В прошлом году по проекту УЦН 2.0 мобильной связью по технологии LTE и беспроводным интернетом были обеспечены первые 19 сел Бурятии. 

«Второй этап программы УЦН был разработан для отдаленных сел, ранее не охваченных сотовой связью, в которых проживают от 100 до 500 человек. За каждый населенный пункт голосовали сами жители республики, опрос проходил на портале госуслуг. Мы планируем завершить все строительные работы к декабрю»

- отметил директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Здаров. 

«С помощью этого проекта обновляется инфраструктура сетей связи, без нее невозможна цифровизация и улучшение уровня жизни сельчан.  С декабря жителям этих населенных пунктов станут доступны онлайн образование, работа, покупки, общение, запись к врачу на портале госуслуг», — рассказал Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

Реализация второго этапа проекта устранения цифрового неравенства началась в 2021 году после подписания соответствующего соглашения между Министерством цифрового развития и массовых коммуникаций РФ и «Ростелекомом». 

Теги
Ростелеком

Все новости

Лесники Бурятии обеспечат дровами семьи мобилизованных
27.09.2022 в 12:46
Клиенты Tele2 получат в два раза больше гигабайтов навсегда
27.09.2022 в 12:37
«Ростелеком» обеспечит мобильной связью еще пять сел Бурятии
27.09.2022 в 12:05
В Бурятии за сутки прирост новых больных COVID-19 упал ниже 70
27.09.2022 в 12:00
В Бурятии пожар оставил многодетную семью без жилья
27.09.2022 в 12:00
Глава Бурятии развеял слухи о своем сыне
27.09.2022 в 11:36
Депутат Хурала о пожаре в Новом Уояне: «Полная безответственность и бесхозяйственность»
27.09.2022 в 11:28
В Бурятии предложили вместе с ФАПами строить благоустроенное жилье для медиков
27.09.2022 в 11:18
Депутат Хурала попросил власти Бурятии не «запускать дурочку»
27.09.2022 в 10:43
Депутаты Хурала Бурятии возмутились отказом властей от подворового сбора мусора
27.09.2022 в 10:36
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 сентября

Читайте также
Лесники Бурятии обеспечат дровами семьи мобилизованных
Новость о мобилизации кадрового состава РАЛХ, включая все руководство - фейк
27.09.2022 в 12:46
В Бурятии за сутки прирост новых больных COVID-19 упал ниже 70
Заболеваемость «короной» в республике снизилась в 2,5 раза за последние две недели
27.09.2022 в 12:00
Депутат Хурала о пожаре в Новом Уояне: «Полная безответственность и бесхозяйственность»
Виктор Мальцев раскритиковал власти района за бездействие
27.09.2022 в 11:28
В Бурятии предложили вместе с ФАПами строить благоустроенное жилье для медиков
По словам депутата Хурала, это поможет решить кадровую проблему в здравоохранении
27.09.2022 в 11:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru