«Ростелеком» обеспечит мобильной связью еще пять сел Бурятии

«Второй этап программы УЦН был разработан для отдаленных сел, ранее не охваченных сотовой связью, в которых проживают от 100 до 500 человек. За каждый населенный пункт голосовали сами жители республики, опрос проходил на портале госуслуг. Мы планируем завершить все строительные работы к декабрю» - отметил директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Здаров.

В Бурятии идет выполнение второго этапа федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). В сентябре компания «Ростелеком» установила базовую станцию в Хара-Кутуле Заиграевского района. К концу года пользоваться мобильным интернетом и связью смогут жители этого и еще четырех сел и улусов Джидинского и Окинского районов: Верхний Бургалтай и Малый Нарын, Балакта и Боксон. Совокупно там проживают более 900 человек.В прошлом году по проекту УЦН 2.0 мобильной связью по технологии LTE и беспроводным интернетом были обеспечены первые 19 сел Бурятии.«С помощью этого проекта обновляется инфраструктура сетей связи, без нее невозможна цифровизация и улучшение уровня жизни сельчан. С декабря жителям этих населенных пунктов станут доступны онлайн образование, работа, покупки, общение, запись к врачу на портале госуслуг», — рассказал Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.Реализация второго этапа проекта устранения цифрового неравенства началась в 2021 году после подписания соответствующего соглашения между Министерством цифрового развития и массовых коммуникаций РФ и «Ростелекомом».