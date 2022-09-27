Общество 27.09.2022 в 12:46

Лесники Бурятии обеспечат дровами семьи мобилизованных

Новость о мобилизации кадрового состава РАЛХ, включая все руководство - фейк
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Текст: Номер один
Лесники Бурятии обеспечат дровами семьи мобилизованных
Республиканское агентство лесного хозяйства Бурятии в полном объеме выполнит задачи, поставленные главой республики по обеспечению дровами семей мобилизованных, сообщили в правительстве региона.

«Как и все отрасли, нашу отрасль также не обошла частичная мобилизация, и лесников мобилизуют на защиту интересов страны на СВО. Но приоритетные задачи будут выполнены в полном объеме. Сейчас стоит задача – помочь семьям мобилизованных с заготовкой дров. И она будет исполнена. Все отрасли экономики и социальной сферы сейчас усиливают работу, чтобы помочь своей стране, и мы также. Сейчас много распространяется фейковых сообщений. Например, что повестки вручены всему руководствующему составу агентства – это ложная информация», - отметил руководитель РАЛХ Сергей Борошноев.

Фейковую новость о мобилизации всего руководящего состава РАЛХ распространяли сегодня некоторые телеграмм-каналы республики.

Фото: pixabay.com
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мобилизация фейки РАЛХ

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