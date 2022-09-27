Лесники Бурятии обеспечат дровами семьи мобилизованных

Республиканское агентство лесного хозяйства Бурятии в полном объеме выполнит задачи, поставленные главой республики по обеспечению дровами семей мобилизованных, сообщили в правительстве региона.«Как и все отрасли, нашу отрасль также не обошла частичная мобилизация, и лесников мобилизуют на защиту интересов страны на СВО. Но приоритетные задачи будут выполнены в полном объеме. Сейчас стоит задача – помочь семьям мобилизованных с заготовкой дров. И она будет исполнена. Все отрасли экономики и социальной сферы сейчас усиливают работу, чтобы помочь своей стране, и мы также. Сейчас много распространяется фейковых сообщений. Например, что повестки вручены всему руководствующему составу агентства – это ложная информация», - отметил руководитель РАЛХ Сергей Борошноев.Фейковую новость о мобилизации всего руководящего состава РАЛХ распространяли сегодня некоторые телеграмм-каналы республики.Фото: pixabay.com