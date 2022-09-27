В Бурятии число турфирм снизилось на 2,2%

В Бурятии количество работающих турфирм снизилось на 2,2 % по сравнению с 2020 годом – до 45 фирм. Ими было реализовано 5,1 тыс турпакетов (121,4 % к 2020 г.) на сумму 398,1 млн рублей, что в два раза больше, чем в 2020 году.В 2021 году услугами турфирм республики воспользовались 11,7 тыс человек или 114,9 % к 2020 году. Основную часть из обслуженных туристов (62,8 %) составляли граждане России, путешествовавшие внутри страны, большая часть из которых (78,7 %) предпочитали отдыхать на территории Бурятии.Кроме того, другими востребованными направлениями среди российских туристов были Краснодарский край, Иркутская область, Республика Крым, сообщает Бурятстат сегодня, во Всемирный день туризма.Российские граждане, выезжавшие в 2021 году за рубеж, составили 36,9 % от общего числа обслуженных турфирмами Бурятии. Популярными направлениями среди зарубежных стран по-прежнему являлись Турция (53,3 % от общего числа россиян, выехавших за рубеж), Египет (24%), Таиланд (5,3 %).Граждане других стран, путешествовавшие по России, составляли незначительную часть из обслуженных туристов (0,3 %), из которых 70,6 % составляли туристы из Германии.учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации, ЮНВТО (The World Tourism Organization, UNWTO) в 1979 году в испанском городе Торремолино (Torremolinos) и отмечается ежегодно 27 сентября. Эта дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1970 году был принят Устав Всемирной туристской организации.Целью праздника является пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран. Он призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению.Фото: pixabay.com