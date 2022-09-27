Общество 27.09.2022 в 13:08

В Бурятии число турфирм снизилось на 2,2%

Однако реализация турпакетов выросла на 21,4%, а выручка – в два раза
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии число турфирм снизилось на 2,2%
В Бурятии количество работающих турфирм снизилось на 2,2 % по сравнению с 2020 годом – до 45 фирм. Ими было реализовано 5,1 тыс турпакетов (121,4 % к 2020 г.) на сумму 398,1 млн рублей, что в два раза больше, чем в 2020 году.

В 2021 году услугами турфирм республики воспользовались 11,7 тыс человек или 114,9 % к 2020 году. Основную часть из обслуженных туристов (62,8 %) составляли граждане России, путешествовавшие внутри страны, большая часть из которых (78,7 %) предпочитали отдыхать на территории Бурятии.

Кроме того, другими востребованными направлениями среди российских туристов были Краснодарский край, Иркутская область, Республика Крым, сообщает Бурятстат сегодня, во Всемирный день туризма.

Российские граждане, выезжавшие в 2021 году за рубеж, составили 36,9 % от общего числа обслуженных турфирмами Бурятии. Популярными направлениями среди зарубежных стран по-прежнему являлись Турция (53,3 % от общего числа россиян, выехавших за рубеж), Египет (24%), Таиланд (5,3 %).

Граждане других стран, путешествовавшие по России, составляли незначительную часть из обслуженных туристов (0,3 %), из которых 70,6 % составляли туристы из Германии.

Всемирный день туризма (World Tourism Day) учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации, ЮНВТО (The World Tourism Organization, UNWTO) в 1979 году в испанском городе Торремолино (Torremolinos) и отмечается ежегодно 27 сентября. Эта дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1970 году был принят Устав Всемирной туристской организации.

Целью праздника является пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран. Он призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению.

Фото: pixabay.com
Теги
туризм фирмы статистика

Все новости

Виновник гибели 5-летнего ребенка в Бурятии получил 7-летний срок
27.09.2022 в 14:11
В Улан-Удэ вандалы разбили половину светильников в сквере «Зодчий»
27.09.2022 в 13:54
Дочь депутата Хурала проиграла борьбу за должность аудитора Счетной палаты Бурятии
27.09.2022 в 13:26
В Бурятии число турфирм снизилось на 2,2%
27.09.2022 в 13:08
Лесники Бурятии обеспечат дровами семьи мобилизованных
27.09.2022 в 12:46
Клиенты Tele2 получат в два раза больше гигабайтов навсегда
27.09.2022 в 12:37
«Ростелеком» обеспечит мобильной связью еще пять сел Бурятии
27.09.2022 в 12:05
В Бурятии за сутки прирост новых больных COVID-19 упал ниже 70
27.09.2022 в 12:00
В Бурятии пожар оставил многодетную семью без жилья
27.09.2022 в 12:00
Глава Бурятии развеял слухи о своем сыне
27.09.2022 в 11:36
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 сентября

Читайте также
Лесники Бурятии обеспечат дровами семьи мобилизованных
Новость о мобилизации кадрового состава РАЛХ, включая все руководство - фейк
27.09.2022 в 12:46
«Ростелеком» обеспечит мобильной связью еще пять сел Бурятии
В регионе идет выполнение второго этапа федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0)
27.09.2022 в 12:05
В Бурятии за сутки прирост новых больных COVID-19 упал ниже 70
Заболеваемость «короной» в республике снизилась в 2,5 раза за последние две недели
27.09.2022 в 12:00
Депутат Хурала о пожаре в Новом Уояне: «Полная безответственность и бесхозяйственность»
Виктор Мальцев раскритиковал власти района за бездействие
27.09.2022 в 11:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru