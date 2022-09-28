Общество 28.09.2022 в 06:00

В Бурятии исчезают стоматологи

В сельских районах республики усиливается дефицит врачей
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии исчезают стоматологи
Так, в ряде райцентров с уходом в отпуск стоматолога жители вынуждены терпеть зубную боль и ездить в Улан-Удэ. Либо дожидаться второго, «подменного» врача, который заменит временно выбывшего. В ситуации нехватки узких специалистов разбирался «Номер один».

В Прибайкальском районе стоматолог принимает пациентов лишь в селе Турунтаево. Жители Горячинска, Турки  и других населенных пунктов вынуждены тратить время на преодоление десятков километров для того, чтобы попасть к стоматологу. Причем очередь расписана уже до октября.

- На прошлой неделе хотел записаться к стоматологу, но мне сказали, что единственный стоматолог в районе уходит в отпуск и пока неясно, кто вообще будет принимать, - рассказывает  один из жителей села Турка Прибайкальского района. - Пришлось записываться на прием в другой район, в Усть-Баргузин, где стоматолог еще есть.
 
- Доступность бесплатной врачебной стоматологической помощи очень плохая, запись расписана на много дней вперед, и, когда  болит зуб,  люди едут к платному стоматологу в Улан-Удэ. Вместе с подорожавшими билетами это обходится минимум в 10 тыс. рублей за лечение, - жалуются жители района.

В пресс-службе минздрава РБ сообщили, что о проблеме  им известно.

- В Турунтаево в поликлинике работают два врача стоматолога, на период отпуска одного врача остается второй стоматолог, ведет прием, обслуживает неотложные обращения, - сообщили в ведомстве.

Однако в регистратуре поликлиники Турунтаево на вопрос корреспондента «Номер один»  о необходимости записаться в сентябре, ответили, что «в ближайшие дни записи нет».

- Врач уходит в отпуск, когда   заменит другой стоматолог,  тогда и начнется запись к нему, - сообщили в регистратуре поликлиники.

Получается, что если в сентябре работал всего один специалист, то и в октябре тоже будет один? Негусто на столь протяженный район. А если специалист заболеет, будут ли командировать другого из Улан-Удэ? Вопрос открытый.

Депутат райсовета Татьяна Тивикова сообщила, что проблема дефицита стоматологов и других специалистов характерна для многих районов республики. Но она решаема.

- Для этого необходимы лишь два условия: предоставление бесплатного муниципального служебного жилья на период действия программ «Земский доктор», а также реальное, а не по бумагам увеличение заработной платы стоматологам, работа которых сопряжена со стрессами и считается  очень тяжелой, - подчеркнула депутат.

Ранее в минздраве  РБ сообщили, что убыль медработников в регионе за первое полугодие 2022 года составила 383 человека. Как мы уже сообщали, из Улан-Удэ медики массово уезжают на заработки в другие регионы. А часть врачей из районов республики, в свою очередь,  перебирается в Улан-Удэ, не особо желая связывать свою жизнь с провинциальными райцентрами.

Медиков из Бурятии привлекают весьма высокие заплаты в других регионах, уровень которых был обнародован недавно в «Медвестнике». Так, по уровню дохода (медицинские учреждения федерального подчинения) лидером стал Чукотский автономный округ (248,1 тыс. руб.), затем Магаданская область (199,9 тыс. руб.), ЯНАО (218,3 тыс. руб.), Москва (183,1 тыс. руб.), Сахалинская область (165,3 тыс. руб.).

Как видим, Москва не на первом месте. Но именно в столицу страны уезжает значительная часть  врачей из Бурятии.

- Схема проста: врач обычно приобретает в ипотеку квартиру в Подмосковье или Москве и со временем туда переезжает, чаще вместе с детьми, - рассказывают риелторы. - Первое время снимают жилье, нередко вскладчину, а зарплата в Москве позволяет обслуживать кредиты.

Таким образом, денежный насос вытягивает из Бурятии и кадры, и деньги.  

В августе минздрав РФ направил в регионы письмо с просьбой активизировать работу по совершенствованию систем оплаты труда медицинских работников для «повышения привлекательности работы в системе здравоохранения» и «в целях сохранения кадрового потенциала». Субъектам было рекомендовано установить долю окладной части в структуре заработной платы не ниже 55—60% без учета компенсационных выплат за работу в особых климатических условиях. Между тем большинство медицинских работников (91%) (и Бурятия здесь не исключение) сообщают во время опросов, что их зарплата не соответствует майским указам президента и не достигает 200% от средней по экономике региона. И врачи нередко работают на двух и даже трех ставках. Такие данные получили эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в ходе летнего опроса 16 тыс. человек по всей стране.

Думается, как только в Бурятии существенно добавят врачам зарплату, проблем с тем, как оперативно вылечить больные зубы, уже не будет. Причем независимо от места проживания  больного. За хорошие деньги и с предоставлением бесплатного  муниципального жилья кадры для сел обязательно найдутся.

Фото: «Номер один»
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здравоохранение

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