Общество 27.09.2022 в 16:23
Традиционная сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень» состоится 8 и 9 октября
Она состоится на рынках «Крестьянский», «Центральный», «Стимул», площадке ТРЦ Capital Mall
Текст: Номер один
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии совместно с администрацией Улан-Удэ проведут традиционную осеннюю ярмарку «Золотая осень» 8 и 9 октября, сообщила пресс-служба аграрного ведомства.
Жители города смогут приобрести на ярмарке плодовоовощную продукцию, картофель, молочную, мясную и рыбную продукцию, ягоду, продукцию пчеловодства.
Ярмарка пройдет на четырех торговых площадках – рынки «Крестьянский», «Центральный», «Стимул», площадка ТРЦ Capital Mall.
К участию в ярмарке приглашаются крестьянско-фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные организации, дачные и садовые товарищества.
Заявку на участие в ярмарке можно подать по тел. (3012) 55-29-68, 55-29-98.
Фото: минсельхозпрод Бурятии
Жители города смогут приобрести на ярмарке плодовоовощную продукцию, картофель, молочную, мясную и рыбную продукцию, ягоду, продукцию пчеловодства.
Ярмарка пройдет на четырех торговых площадках – рынки «Крестьянский», «Центральный», «Стимул», площадка ТРЦ Capital Mall.
К участию в ярмарке приглашаются крестьянско-фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные организации, дачные и садовые товарищества.
Заявку на участие в ярмарке можно подать по тел. (3012) 55-29-68, 55-29-98.
Фото: минсельхозпрод Бурятии