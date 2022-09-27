Общество 27.09.2022 в 16:23

Традиционная сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень» состоится 8 и 9 октября

Она состоится на рынках «Крестьянский», «Центральный», «Стимул», площадке ТРЦ Capital Mall
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Текст: Номер один
Традиционная сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень» состоится 8 и 9 октября
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии совместно с администрацией Улан-Удэ проведут традиционную осеннюю ярмарку «Золотая осень» 8 и 9 октября, сообщила пресс-служба аграрного ведомства.

Жители города смогут приобрести на ярмарке плодовоовощную продукцию, картофель, молочную, мясную и рыбную продукцию, ягоду, продукцию пчеловодства.
Ярмарка пройдет на четырех торговых площадках – рынки «Крестьянский», «Центральный», «Стимул», площадка ТРЦ Capital Mall.

К участию в ярмарке приглашаются крестьянско-фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные организации, дачные и садовые товарищества.

Заявку на участие в ярмарке можно подать по тел. (3012) 55-29-68, 55-29-98.

Фото: минсельхозпрод Бурятии
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