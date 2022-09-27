Традиционная сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень» состоится 8 и 9 октября

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии совместно с администрацией Улан-Удэ проведут традиционную осеннюю ярмарку «Золотая осень» 8 и 9 октября, сообщила пресс-служба аграрного ведомства.Жители города смогут приобрести на ярмарке плодовоовощную продукцию, картофель, молочную, мясную и рыбную продукцию, ягоду, продукцию пчеловодства.Ярмарка пройдет на четырех торговых площадках – рынки «Крестьянский», «Центральный», «Стимул», площадка ТРЦ Capital Mall.К участию в ярмарке приглашаются крестьянско-фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные организации, дачные и садовые товарищества.Фото: минсельхозпрод Бурятии