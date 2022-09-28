Общество 28.09.2022 в 10:00

Осторожнее с желаниями

Чиновники, они как джины из сказок
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Текст: Номер один
Осторожнее с желаниями
Исполняют желания, но часто результат оказывается совсем не таким, на что рассчитывал главный герой. Так случилось и с жителями Сотниково, которые жаловались на плохо работающий общественный транспорт. Вместо того, чтобы увеличить число автобусов, минтранс Бурятии решил сократить протяженность маршрута. 

«На основании обращений жителей пригородного поселка Сотниково по несоблюдению расписания движения на маршруте № 129 минтранс Бурятии провел работу с перевозчиком - ООО «Бурятия-Маршрут-Авто». Директор организации подтвердил информацию и сослался на столичные «пробки», из-за которых автобусы просто не успевают вовремя вернуться в Сотниково. Изучив и проанализировав информацию, рабочая комиссия приняла решение временно сократить схему движения автобусов. Таким образом, частично исключая места заторов, в частности на улице Трубачеева в Улан-Удэ,  время в пути и интервал движения автобусов должны стабилизироваться», - рассказали в минтрансе.

Теперь часть автобусов будет доезжать до остановки «Восточные ворота». Раньше они шли до Мелькомбината.

Думается, это далеко не все, что можно было сделать в данной ситуации. Например, чтобы люди не ждали слишком долго автобусов на остановках, можно было бы убрать остановки. А чтобы бороться с переполненными маршрутками, можно было бы не пускать в них больше десяти человек. А как иначе? Не увеличивать же количество автобусов из-за пары жалоб?
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