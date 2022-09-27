Общество 27.09.2022 в 17:46

Сотрудники ВСЖД приняли участие в акции «Лес Байкала»

Они высадили десять тысяч саженцев сосны в районе села Тибельти Слюдянского района
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Сотрудники ВСЖД приняли участие в акции «Лес Байкала»
Сотрудники Восточно-Сибирской железной дороги совместно со студентами ИрГУПС приняли участие в экологической волонтерской акции «Лес Байкала», сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

В ходе мероприятия в селе Тибельти Слюдянского района добровольцы высадили 10 тысяч саженцев сосны на площади более четырех гектаров.



Отметим, что волонтеры-железнодорожники регулярно принимают активное участие в экологических субботниках. Так, в июле этого года в городе Северобайкальск состоялась масштабная акция по уборке природной территории «Чистые берега Байкала». Также на магистрали внедрена система экологического мониторинга и контроля в районе Байкала, организован раздельный сбор мусора на станциях и остановочных платформах Кругобайкальской железной дороги.

Фото: ВСЖД
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экология лес Байкал ВСЖД

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Сотрудники ВСЖД приняли участие в акции «Лес Байкала»
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