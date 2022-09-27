Сотрудники ВСЖД приняли участие в акции «Лес Байкала»

Сотрудники Восточно-Сибирской железной дороги совместно со студентами ИрГУПС приняли участие в экологической волонтерской акции «Лес Байкала», сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.В ходе мероприятия в селе Тибельти Слюдянского района добровольцы высадили 10 тысяч саженцев сосны на площади более четырех гектаров.Отметим, что волонтеры-железнодорожники регулярно принимают активное участие в экологических субботниках. Так, в июле этого года в городе Северобайкальск состоялась масштабная акция по уборке природной территории «Чистые берега Байкала». Также на магистрали внедрена система экологического мониторинга и контроля в районе Байкала, организован раздельный сбор мусора на станциях и остановочных платформах Кругобайкальской железной дороги.Фото: ВСЖД