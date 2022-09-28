В Бурятии появились 10 новеньких туалетов

- Средства выделили на покупку 10 туалетов, по результатам торгов заключен государственный контракт на сумму около 35 млн рублей, часть сэкономленных средств было решено направить на закупку 11-го туалета. Его установят в местности «Атаган Булаг» в Джидинском районе в этом году, - рассказал начальник Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.







Модульные туалеты установлены в селах Баргузин, Максимиха, Горячинск, Аршан и Ниловка, на территории Посольского Спасо-Преображенского монастыря, в местности Щучье Озеро, в районе МАПП Кяхта, на территории прибрежного парка «Северное Сияние» в Северобайкальске и на территории дацана «Хамбын Сумээ» на Верхней Березовке в Улан-Удэ.







Они оборудованы 3 кабинками - для женщин, мужчин и маломобильных граждан. В них установлены антивандальные раковины, унитазы, санитарно-гигиеническое оборудование, светильники с датчиками движения и электрические конвекторы для обогрева помещения. Снаружи предусмотрен пандус для доступа маломобильных групп населения.







В Бурятии в рамках госпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма установили 10 благоустроенных туалетов. На их закупку и установку было выделено 40 млн. рублей.Сейчас Управление капитального строительства Бурятии проводит передачу туалетов в собственность муниципальных образований, которые займутся их обслуживанием и эксплуатацией.Фото: Управление капитального строительства