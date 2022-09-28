Общество 28.09.2022 в 09:58

В Бурятии браконьер выплатил крупный штраф

Рецидивист заплатил более 200 тысяч рублей за незаконную ловлю омуля

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Текст: Номер один
В Бурятии браконьер выплатил крупный штраф
В Бурятии браконьер-рецидивист заплатил крупный штраф за незаконную ловлю омуля. Денежные средства в доход государства взыскали судебные приставы-исполнители республиканского управления ФССП, сообщили в его пресс-службе.

Мужчина ранее привлекался за аналогичное преступление. Судебными приставами-исполнителями конфисковывались сети, резиновая лодка с веслами и лодочный насос, при помощи которых вылов нерестовой рыбы. Однако жителя Бурятии это не остановило, и он вновь решил нарушить закон.

Осенью 2021 года, в период, когда действовал запрет на рыболовство, мужчина, знaя o пpoтивoпpaвнocти cвoиx дeйcтвий,  нeзaкoннo вылoвил 30 хвостов бaйкaльcкoгo oмyля. По оценке специалистов ущерб составил более 218 тысяч рублей. Суд признал мужчину виновным в браконьерстве.

В службе судебных приставов на основании исполнительного документа было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого должнику вручено требование об исполнении решения суда вместе с предупреждением о привлечении к административной ответственности. Денежные средства взысканы в полном объеме перечислены на счет Байкало-Селенгинского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны.

Фото: Росгвардия
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