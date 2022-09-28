В Бурятии браконьер выплатил крупный штраф

В Бурятии браконьер-рецидивист заплатил крупный штраф за незаконную ловлю омуля. Денежные средства в доход государства взыскали судебные приставы-исполнители республиканского управления ФССП, сообщили в его пресс-службе.Мужчина ранее привлекался за аналогичное преступление. Судебными приставами-исполнителями конфисковывались сети, резиновая лодка с веслами и лодочный насос, при помощи которых вылов нерестовой рыбы. Однако жителя Бурятии это не остановило, и он вновь решил нарушить закон.Осенью 2021 года, в период, когда действовал запрет на рыболовство, мужчина, знaя o пpoтивoпpaвнocти cвoиx дeйcтвий, нeзaкoннo вылoвил 30 хвостов бaйкaльcкoгo oмyля. По оценке специалистов ущерб составил более 218 тысяч рублей. Суд признал мужчину виновным в браконьерстве.В службе судебных приставов на основании исполнительного документа было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого должнику вручено требование об исполнении решения суда вместе с предупреждением о привлечении к административной ответственности. Денежные средства взысканы в полном объеме перечислены на счет Байкало-Селенгинского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны.Фото: Росгвардия