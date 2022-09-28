Уполномоченный по правам человека в Бурятии приняла жалобы от мобилизованных

«Жалоб на питание от мобилизованных не поступало. Питание трехразовое, включает первые и вторые блюда, каши, консервы мясные, супы, яйцо и т.д.», - отметила уполномоченный.





Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова совместно с помощником военного прокурора Улан-Удэнского гарнизона посетила танковую бригаду на станции Дивизионная в Улан-Удэ.«В ходе приема принято 69 человек. Большая часть обращений и жалоб касалась вопроса организации прохождения военно-врачебной комиссии. Данная проблема была озвучена руководству 36-й армии, на сегодняшний день получен устный ответ, что врачи начнут осмотр мобилизованных граждан в воинских частях и по необходимости будут направлять на военно- врачебную комиссию. Также в ходе приема принято 4 заявления по вопросу незаконности призыва на военную службу по различным основаниям. Все заявления направлены врио военного прокурора Улан-Удэнского гарнизона для проверки», - рассказали в аппарате омбудсмена.Уполномоченный также посмотрела столовую и ознакомилась с недельным меню.На спальные места жалоб также не поступало.«Корпуса оборудованы кроватями, прикроватными тумбами. По словам мобилизованных граждан, спальных мест хватает, только есть один нюанс. На сегодняшний день всех прибывающих распределяют по подразделениям и направляют по казармам. Но, как правило, ребята желают жить со своими земляками и не всегда в казарме находится спальное место», - сообщила Юлия Жамбалова.В ближайшее время Уполномоченным планируется выезд в Кяхту для посещения мотострелковой бригады.Фото: предоставлено аппаратом уполномоченного