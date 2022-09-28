Общество 28.09.2022 в 10:37

В Улан-Удэ задержана 72-летняя бабуля, оформившая кредит по ворованному паспорту

Бабушка оказалась матёрой – несколько лет назад она уже привлекалась к уголовной ответственности  
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ задержана 72-летняя бабуля, оформившая кредит по ворованному паспорту
Мы смирились с тем, что преступность молодеет, но она, оказывается, и резко стареет.  В Улан-Удэ дознанием отдела полиции Октябрьского района расследуется уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования. В совершении преступления подозревается 72-летняя жительница столицы Бурятии, сообщили в республиканском МВД.

В октябре 2021 года бабушка оформила кредит, предоставив сотрудникам банка чужие паспортные данные.

Ранее в течение полутора недель пенсионерка отдыхала на курорте в селе Горячинск Прибайкальского района и при выезде из турбазы похитила из гардеробной паспорт другой отдыхающей.

Приехав в Улан-Удэ, она с похищенным документом пришла в отделение финансового учреждения, где, выдав себя за владелицу паспорта, оформила кредитные обязательства на сумму около 76 тысяч рублей. Выданные банком средства гражданка потратила по своему усмотрению.

Отметим, что работники финансовой организации не заподозрили обмана. А сама злоумышленница, стремясь быть похожей на женщину, изображенную на фото в документе, предусмотрительно надела очки.

К слову, несколько лет назад бабуля уже привлекалась к уголовной ответственности. Максимальное наказание, которое согласно санкциям статьи ее ждет – арест на срок до четырех месяцев.

Фото: unsplash.com
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преступность кража следствие

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