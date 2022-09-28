В Бурятии отзывчивый росгвардеец помогает местным жителям

«Если бы не его действия, то, я думаю, могли бы быть тяжкие последствия для меня и моих детей, так как при проезде они [провода] бы однозначно соприкоснулись с корпусом моей автомашины», - написала Наталья.





В Управление Росгвардии Бурятии поступило обращение от жительницы Кяхты. Девушка написала, что в сентябре сотрудник отделения вневедомственной охраны по Кяхтинскому району Максим Филиппов остановил ее автомобиль, предотвратив наезд на оборванные провода под напряжением.Как рассказали в Росгвардии, в тот день прапорщик полиции Максим Филиппов пошел за ребенком в школу. День был дождливый, дул сильный ветер. Максим увидел, как порывом ветра оборвало провода линии электропередач, и они упали на проезжую часть и тротуар. Вместе с работником ЖЭКа и живущим рядом мужчиной росгвардеец стал предупреждать проходящих людей об опасности. Также прапорщик жестами показывал водителям автотранспорта объезжать опасный участок дороги.«Просьба Натальи о поощрении росгвардейца Максима Филиппова за оказанную помощь будет удовлетворена. Отметим, что в августе в социальных сетях также распространился пост со словами благодарности в адрес Максима Филиппова, который помогал кяхтинцам во время сильной непогоды. Вместе с напарником он подвез девушку с коляской и маленьким ребенком, а также вытащил застрявшую машину с дедушкой за рулем», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии