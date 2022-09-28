Общество 28.09.2022 в 12:03
В Улан-Удэ спасли упавшую в колодец овчарку
Сейчас животное находится в приюте
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ в службу по отлову безнадзорных животных поступил звонок о том, что из люка на ул. Лазо второй день доносится лай собаки. Специалисты выехали на место и обнаружили там собаку с ошейником, сообщает Комитет городского хозяйства.
– Она хозяйская, похожа на овчарку. Специалисты вытащили собаку. Сейчас она находится в приюте. Надеемся, что хозяин найдется, – рассказал генеральный директор ООО «Ананда» Вячеслав Самбуев.
Напомним, ранее службы отлова спасли трех бездомных собак из 8-метрового колодца по ул. Лимонова.
Фото: скриншот видео КГХ
– Она хозяйская, похожа на овчарку. Специалисты вытащили собаку. Сейчас она находится в приюте. Надеемся, что хозяин найдется, – рассказал генеральный директор ООО «Ананда» Вячеслав Самбуев.
Напомним, ранее службы отлова спасли трех бездомных собак из 8-метрового колодца по ул. Лимонова.
Фото: скриншот видео КГХ
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