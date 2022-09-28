Общество 28.09.2022 в 12:27
В Бурятии росгвардейцы задержали гражданина в федеральном розыске
Житель Закаменска, находясь в другом городе на заработках, совершил кражу денег с банковской карты
Текст: Номер один
В Бурятии днем в Закаменске сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на мужчину в состоянии алкогольного опьянения. При проверке документов выяснилось, что прохожий находится в федеральном розыске, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.
Житель Закаменска, находясь в другом городе на заработках, совершил кражу денежных средств с банковской карты у своего случайного знакомого и скрылся от правоохранительных органов у себя на родине.
Задержанный, ранее судимый 38-летний закаменец, доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.
Фото: Росгвардия
Житель Закаменска, находясь в другом городе на заработках, совершил кражу денежных средств с банковской карты у своего случайного знакомого и скрылся от правоохранительных органов у себя на родине.
Задержанный, ранее судимый 38-летний закаменец, доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.
Фото: Росгвардия
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