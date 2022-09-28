Общество 28.09.2022 в 12:27

В Бурятии росгвардейцы задержали гражданина в федеральном розыске

Житель Закаменска, находясь в другом городе на заработках, совершил кражу денег с банковской карты
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии росгвардейцы задержали гражданина в федеральном розыске
В Бурятии днем в Закаменске сотрудники вневедомственной охраны  обратили внимание на мужчину в состоянии алкогольного опьянения. При проверке документов выяснилось, что прохожий находится в федеральном розыске, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.

Житель Закаменска, находясь в другом городе на заработках, совершил кражу денежных средств с банковской карты у своего случайного знакомого и скрылся от правоохранительных органов у себя на родине.

Задержанный, ранее судимый 38-летний закаменец, доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.

Фото: Росгвардия
Теги
розыск человек задержание

Все новости

В Бурятии пьяная женщина едва не сгорела на пожаре
28.09.2022 в 13:09
В Бурятии мошенники стали представляться военнослужащими
28.09.2022 в 12:52
В Бурятии добытчик нефрита получил 8,5 лет за убийство коллеги
28.09.2022 в 12:34
В Бурятии росгвардейцы задержали гражданина в федеральном розыске
28.09.2022 в 12:27
В Улан-Удэ спасли упавшую в колодец овчарку
28.09.2022 в 12:03
В Бурятии отзывчивый росгвардеец помогает местным жителям
28.09.2022 в 11:21
В Улан-Удэ задержана 72-летняя бабуля, оформившая кредит по ворованному паспорту
28.09.2022 в 10:37
Как прикрепиться к другой поликлинике?
28.09.2022 в 10:20
Уполномоченный по правам человека в Бурятии приняла жалобы от мобилизованных
28.09.2022 в 10:16
Осторожнее с желаниями
28.09.2022 в 10:00
ЗУРХАЙ
с 28 сентября по 4 октября

Читайте также
В Бурятии мошенники стали представляться военнослужащими
Более того, они даже высылают своим жертвам деньги и лишь потом обманывают
28.09.2022 в 12:52
В Улан-Удэ спасли упавшую в колодец овчарку
Сейчас животное находится в приюте
28.09.2022 в 12:03
В Бурятии отзывчивый росгвардеец помогает местным жителям
Прапорщик спас девушку от удара током и помог землякам в непогоду
28.09.2022 в 11:21
В Улан-Удэ задержана 72-летняя бабуля, оформившая кредит по ворованному паспорту
Бабушка оказалась матёрой – несколько лет назад она уже привлекалась к уголовной ответственности  
28.09.2022 в 10:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru