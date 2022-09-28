В Бурятии росгвардейцы задержали гражданина в федеральном розыске

В Бурятии днем в Закаменске сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на мужчину в состоянии алкогольного опьянения. При проверке документов выяснилось, что прохожий находится в федеральном розыске, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.Житель Закаменска, находясь в другом городе на заработках, совершил кражу денежных средств с банковской карты у своего случайного знакомого и скрылся от правоохранительных органов у себя на родине.Задержанный, ранее судимый 38-летний закаменец, доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.Фото: Росгвардия