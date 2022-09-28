Общество 28.09.2022 в 12:52

В Бурятии мошенники стали представляться военнослужащими

Более того, они даже высылают своим жертвам деньги и лишь потом обманывают
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Текст: Номер один
В Бурятии мошенники стали представляться военнослужащими
В Улан-Удэ в отдел полиции  поступило заявление о мошенничестве от 68-летней гражданки, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный. Мужчина представился военнослужащим из другого региона и сообщил, что хочет арендовать её квартиру: объявление о сдаче жилища пенсионерка разместила на одном из популярных сайтов.

Собеседник предложил перевести пожилой гражданке деньги в счет оплаты аренды, но та стала отказываться, ссылаясь на проведение расчета по прибытию мужчины в Улан-Удэ.

Однако гражданин настоял на своем и взял у заявительницы данные банковской карты, якобы, для перечисления денег. А после позвонил и сообщил, что отправил 50 тысяч рублей, но в связи с внезапно возникшими трудностями попросил их вернуть.

Пенсионерка, видя, что на счёт её дебетовой карты в действительности поступила данная сумма, обналичила деньги и через банкомат перевела на указанный мужчиной счёт. А через неделю получила смс-сообщение о необходимости погашения задолженности по виртуальной кредитной карте, хотя кредитными средствами пожилая гражданка не пользовалась и, по её словам, даже не подозревала о наличии у неё такой карты.

В ходе разбирательства полицейскими предварительно установлено, что кредитные средства в сумме 50 тысяч рублей были похищены мошенником.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.

Фото: pixabay.com
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преступность мошенники схема

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