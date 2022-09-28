Глава Бурятии: «Ажиотаж в соцсетях подогревается провокаторами»

Глава Бурятии Алексей Цыденов сегодня снова был на Дивизке, встретился с ребятами, которые мобилизованы в легендарную пятую танковую бригаду. Они прошли индивидуальную подготовку. Сейчас отправляются на запад, там они еще будут проходить подготовку, боевое слаживание и далее будут направлены на выполнение боевых задач в зону СВО.«Навыки и боевой дух бойцов опытные военные оценивают на высоком уровне. Но, главное, что хочу отметить. С этими ребятами наша Бурятия, наша страна в надежных руках, - пишет глава Бурятии о своих впечатлениях в соцсетях. - И танкисты, и добровольцы, с которыми я общался сегодня, это настоящие мужчины, которые в трудные минуты для своей Родины встали и пошли. Легко любить страну и быть патриотом, когда всё хорошо. Совсем другое дело – быть со своей Родиной в трудные моменты. И такие ребята у нас есть. И их абсолютное большинство. И это наши соседи, братья, отцы, друзья – это наши земляки, бойцы Бурятии.Посмотрел сегодня еще раз в глаза нашим парням. Спокойные, сосредоточенные, уверенные люди. Сильно отличается от того, что в соцсетях происходит. Уехал. Сбежал за границу. Спрятался за мамкину юбку. Читать и слушать неприятно. Позорно. На самом деле это только унижает наш народ, который не такой. Наш народ это те мужчины, что стоят в строю. Это те женщины, которые их провожают, любят, ждут, плачут, но верят и поддерживают. Спокойно. С достоинством.Это те мужчины, которые продолжают работать на своих местах, не бегут, не прячутся. Придет повестка - встанут в строй. Не придёт - продолжат работать», - отмечает Алексей Цыденов.«Ажиотаж в соцсетях больше подогревается провокаторами, своими внутренними, которым всё равно о чем скандалить - мобилизацию объявили или палец прищемили. Или заграничными, которые профессионально отрабатывают американские подачки и изображают из себя пострадавших. Есть реальные истории конкретных людей. Но их не много. И они все в спокойном режиме решаются. Большинство - это злобный хайп. У нас сейчас два фронта - на передовой и в информационном пространстве. Чтоб сохраниться той Россией, которую знает и уважает (а некоторые и боятся) весь мир, Победить придется на обоих фронтах», - убежден глава республики.«Земляки, уважайте себя! Давайте встречать вызовы и испытания с достоинством. Я знаю людей Бурятии. Езжу и общаюсь постоянно. И знаю, что таких людей большинство. Просто их не видно, они не шумят. А, значит, победа будет за нами!», - подвел итог Алексей Цыденов.Фото: Телеграм