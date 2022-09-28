Средний размер пенсии в Бурятии – 15-17 тысяч рублей

Бурятстат опубликовал статистику ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Согласно обнародованным данным, на 1 января 2022 года на учете в Отделении Пенсионного фонда Бурятии состояли 256 тысяч человек, из них пенсии по старости получали 196 тысяч человек.«Для большинства пенсионеров пенсия является основным источником дохода. Средний размер назначенных месячных пенсий в республике на начало 2022 года составил 15,7 тыс. рублей, из них пенсий по старости – 17,3 тыс. рублей», - сообщили в Бурятстате.При этом, как отмечают в ведомстве, многие пожилые люди, выходя на пенсию, продолжают трудиться. Доля работающих пенсионеров, получающих пенсию по старости, в общем числе пенсионеров на 1 января 2022 года составила 15,5 %.Фото: «Номер один»