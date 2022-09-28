Общество 28.09.2022 в 14:39

Средний размер пенсии в Бурятии – 15-17 тысяч рублей

Для большинства пенсионеров она является основным источником дохода
A- A+
Текст: Константин Воронов
Средний размер пенсии в Бурятии – 15-17 тысяч рублей
Бурятстат опубликовал статистику ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Согласно обнародованным данным, на 1 января 2022 года на учете в Отделении Пенсионного фонда Бурятии состояли 256 тысяч человек, из них пенсии по старости получали 196 тысяч человек.

«Для большинства пенсионеров пенсия является основным источником дохода. Средний размер назначенных месячных пенсий в республике на начало 2022 года составил 15,7 тыс. рублей, из них пенсий по старости – 17,3 тыс. рублей», - сообщили в Бурятстате.

При этом, как отмечают в ведомстве, многие пожилые люди, выходя на пенсию, продолжают трудиться. Доля работающих пенсионеров, получающих пенсию по старости, в общем числе пенсионеров на 1 января 2022 года составила 15,5 %.

Фото: «Номер один»
Теги
пенсии

Все новости

90 жителей Бурятии преодолели вековой рубеж
28.09.2022 в 14:52
Средний размер пенсии в Бурятии – 15-17 тысяч рублей
28.09.2022 в 14:39
Глава Бурятии: «Ажиотаж в соцсетях подогревается провокаторами»
28.09.2022 в 14:16
Тимлюйский цементный завод расширяет парк спецтехники
28.09.2022 в 13:44
В Бурятии пьяная женщина едва не сгорела на пожаре
28.09.2022 в 13:09
В Бурятии мошенники стали представляться военнослужащими
28.09.2022 в 12:52
В Бурятии добытчик нефрита получил 8,5 лет за убийство коллеги
28.09.2022 в 12:34
В Бурятии росгвардейцы задержали гражданина в федеральном розыске
28.09.2022 в 12:27
В Улан-Удэ спасли упавшую в колодец овчарку
28.09.2022 в 12:03
В Бурятии отзывчивый росгвардеец помогает местным жителям
28.09.2022 в 11:21
ЗУРХАЙ
с 28 сентября по 4 октября

Читайте также
90 жителей Бурятии преодолели вековой рубеж
Всего в республике проживает более трех тысяч долгожителей
28.09.2022 в 14:52
Глава Бурятии: «Ажиотаж в соцсетях подогревается провокаторами»
«Уехал. Сбежал за границу. Спрятался за мамкину юбку. Читать и слушать неприятно.Позорно», считает Алексей Цыденов
28.09.2022 в 14:16
В Бурятии мошенники стали представляться военнослужащими
Более того, они даже высылают своим жертвам деньги и лишь потом обманывают
28.09.2022 в 12:52
В Бурятии росгвардейцы задержали гражданина в федеральном розыске
Житель Закаменска, находясь в другом городе на заработках, совершил кражу денег с банковской карты
28.09.2022 в 12:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru