90 жителей Бурятии преодолели вековой рубеж

Бурятстат опубликовал статистику ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Как сообщили в ведомстве, началом старости считается возраст 65 лет. Согласно классификации ООН, население считается старым, если доля людей в возрасте 65 лет и старше в общей численности населения превышает 7%.В Бурятии черту в 65 лет переступили 118 тысяч человек (12% населения), из них почти 40 тыс. – мужчины (33,7%) и 78 тыс. – женщины (66,3%).Согласно статистике ООН, долгожителем считается человек, проживший более 90 лет. В Бурятия на 1 января 2022 года проживало 3053 долгожителя. Среди этой возрастной группы есть и долгожители, преодолевшие вековой рубеж – 90 человек (18 мужчин и 72 женщины).За 20 лет (с 2001 по 2021 гг.) продолжительность жизни в Бурятии увеличилась на 7 лет и составила 68,9 года. При этом женщины в среднем живут дольше мужчин на 10 лет (мужчины – 64,1 года, женщины – 73,8).Невзирая на возраст, в течение 2021 года зарегистрировали брак 150 мужчин и 88 женщин в возрасте 60 лет и старше, из них 14 мужчин и 9 женщин до этого никогда не состояли в браке.На начало 2022 года в возрасте 65 лет и старше на 1000 мужчин приходилось 1970 женщин. Разница в соотношении мужского и женского населения тем сильнее, чем старше возрастная группа. Так, на 1000 мужчин в возрасте 65-69 лет приходится 1564 женщины соответствующего возраста, 80-84 года – 3175, а в возрасте 85 лет и старше – уже 3716 женщин.«Старость становится все более «женским» явлением – явлением женского одиночества», - констатировали в Бурятстате.В целом по республике на 1 января 2022 года 187 тыс. человек или 19% населения находятся в возрасте старше трудоспособного, из них 29,2% – мужчины и 70,8% – женщины. Наиболее старый в возрастном отношении состав населения сложился в Северобайкальске – 20,9% и Кабанском районе – 20,8% жителей старше трудоспособного возраста, а самый молодой – в Окинском (15,4%) и Баргузинском (16,8%) районах.Фото: pixabay.com