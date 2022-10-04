Общество 04.10.2022 в 10:00

Условия выплаты на детей от 8 до 17 лет

Влияют ли доходы бывшего супрага на пособие?
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Текст: Номер один
Условия выплаты на детей от 8 до 17 лет
Номер один

«Мы с мужем развелись. Вместе не живём год, но решение о разводе принято в июле. Хочу подать заявление на выплату пособия с 8 до 17 лет на старшего сына. Будут ли учитывать доход бывшего мужа в наш доход с детьми, т.к. брак был расторгнут только сейчас? Алименты не получали, платит добровольно» 

Алена О.

Нет, при назначении данного пособия доходы бывшего супруга учитываться не будут.

Выплата назначается после оценки нуждаемости по таким критериям:

1. Среднедушевой доход не более прожиточного минимума на душу населения в регионе.

2. Имущество семьи не превышает установленного перечня.

3. В расчетном периоде у членов семьи от 18 лет был трудовой доход или объективная причина его отсутствия.

Также нельзя отменить или снизить выплату на ребенка, если после назначения изменился доход или состав семьи.

Какие показатели проверяются:

- среднедушевой доход семьи - за 12 месяцев, предшествующих 4 месяцам до обращения;

- состав семьи - на момент обращения;

- наличие имущества - на момент обращения;

- объективные причины нулевого дохода - в расчетном периоде.

Выплата назначается на 6 или 12 месяцев. При положительном решении последующее изменение уровня доходов, состава семьи и перечня имущества не приведет к отмене.

Причины для прекращения выплаты после назначения:

- переезд получателя в другой регион;

- определение места жительства ребенка с другим родителем после развода;

- помещение ребенка на полное гособеспечение;

- лишение родительских прав на этого ребенка;

- отмена усыновления;

- признание получателя недееспособным;          

- передача ребенка под опеку;

- розыск или арест получателя;

- направление получателя на принудительное лечение;

- предоставление недостоверной информации при обращении;

- смерть получателя или ребенка.

При назначении выплаты на новый срок все показатели оцениваются заново.

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