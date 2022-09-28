В Бурятии переезд в поселке Челутай оснастят системой видеонаблюдения

В Бурятии на железнодорожном переезде, расположенном в поселке Челутай, будут приняты дополнительные меры для предупреждения рисков возникновения ДТП, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.Этот переезд был выбран неслучайно, только за прошедшую неделю здесь произошло два дорожно-транспортных происшествия. Основными причинами инцидентов стали невнимательность водителей и очевидное пренебрежение правилами дорожного движения.Так, 24 сентября в 19:20 местного времени произошло столкновение минивена Mitsubishi Delica и подвижного состава грузового поезда. Водитель получил различные травмы, а достать его из покореженной машины удалось только специалистам МЧС.День спустя, 25 сентября, на этом же переезде произошло новое ДТП. В 19:00 местного времени водитель автомобиля «ВАЗ-2104», проигнорировав запрещающий сигнал светофора, выехал на пути прямо перед движущимся составом. От столкновения с локомотивом автомобиль отбросило в сторону, водитель с места происшествия скрылся.По счастливой случайности оба ДТП обошлись без погибших, однако сам факт их возникновения вызывает обоснованное беспокойство.В качестве дополнительных мер безопасности будет установлена система видеофиксации нарушений ПДД, а также «искусственные неровности» для принудительного снижения скорости автомобилей перед переездом.Отметим, что ежесуточно железнодорожный переезд в поселке Челутай пересекают около 300 автомобилей. С 2016 года на нем произошло пять ДТП, в том числе одно – со смертельным исходом. Все аварии произошли по вине водителей транспортных средств.Фото: pixabay.com