Общество 28.09.2022 в 15:21

В Бурятии переезд в поселке Челутай оснастят системой видеонаблюдения

«Последней каплей» для такого решения стали два сентябрьских ДТП, которые чудом обошлись без погибших  
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Текст: Номер один
В Бурятии переезд в поселке Челутай оснастят системой видеонаблюдения
В Бурятии на железнодорожном переезде, расположенном в поселке Челутай, будут приняты дополнительные меры для предупреждения рисков возникновения ДТП, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

Этот переезд был выбран неслучайно, только за прошедшую неделю здесь произошло два дорожно-транспортных происшествия. Основными причинами инцидентов стали невнимательность водителей и очевидное пренебрежение правилами дорожного движения.

Так, 24 сентября в 19:20 местного времени произошло столкновение минивена Mitsubishi Delica и подвижного состава грузового поезда. Водитель получил различные травмы, а достать его из покореженной машины удалось только специалистам МЧС.

День спустя, 25 сентября, на этом же переезде произошло новое ДТП. В 19:00 местного времени водитель автомобиля «ВАЗ-2104», проигнорировав запрещающий сигнал светофора, выехал на пути прямо перед движущимся составом. От столкновения с локомотивом автомобиль отбросило в сторону, водитель с места происшествия скрылся.

По счастливой случайности оба ДТП обошлись без погибших, однако сам факт их возникновения вызывает обоснованное беспокойство.

В качестве дополнительных мер безопасности будет установлена система видеофиксации нарушений ПДД, а также «искусственные неровности» для принудительного снижения скорости автомобилей перед переездом.

Отметим, что ежесуточно железнодорожный переезд  в поселке Челутай пересекают около 300 автомобилей. С 2016 года на нем произошло пять ДТП, в том числе одно – со смертельным исходом. Все аварии произошли по вине водителей транспортных средств.

Фото: pixabay.com
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