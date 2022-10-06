Оплата учебы маткапиталом

«Можно ли оплатить учебу старшего ребенка маткапиталом, который получен за младшего?»

Адиса Б., г. Улан-Удэ

Отвечает Минтруд:

- Оплатить маткапиталом можно обучение любого своего ребенка в возрасте до 25 лет в образовательном учреждении любого уровня (от детского сада до вуза), даже если сертификат был получен за их брата или сестру.

Средства материнского капитала можно использовать для оплаты обучения собственного или приемного ребенка, независимо от очередности рождения или усыновления. Также выплату от государства можно делить на нескольких детей.

Важно: организация должна находиться на территории России и обладать соответствующей лицензией.

Как воспользоваться материнским капиталом для оплаты обучения?

Заявление можно подать онлайн на сайте ПФР или через Госуслуги, а также письменно - в территориальные органы ПФР или МФЦ. Для оплаты учёбы льготой понадобится паспорт родителя, на которого зарегистрирован маткапитал.

Если ребенок собирается жить в общежитии, то нужно будет предоставить договор найма с указанием суммы и сроков внесения платы и справку из организации, подтверждающую проживание ребенка в общежитии.

Средствами маткапитала можно оплачивать образование сразу нескольких детей. Например, можно оплатить одному учёбу в колледже, а другому - содержание в детском саду.

Важные условия:

- Чтобы потратить маткапитал на обучение в школе, вузе или колледже, нужно ждать три года с момента рождения ребенка, на которого получен сертификат.

- Для оплаты яслей или детских садов средства можно использовать сразу после получения сертификата.