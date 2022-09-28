Общество 28.09.2022 в 16:45

Житель Бурятии взыскал компенсацию с «Анекс Тур» за испорченный отдых

Мужчине отказали во въезде в Мексику и ему пришлось отправиться домой

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Текст: Служба информации
Житель Бурятии взыскал компенсацию с «Анекс Тур» за испорченный отдых

Улан-удэнец приобрел тур в Мексику в «Анекс Туре». Путевка была недешевой – 325 тысяч. Горожанин внес предоплату в размере 50%, однако заявка на бронирование тура была аннулирована в связи с отказом во въезде в страну. Возмещать траты на путевку турфирма отказалась.

Мужчина обратился за помощью в Роспотребнадзор. Управление, в свою очередь, взялось защищать интересы потерпевшего в суде.

Обращаясь в суд с иском в интересах горожанина, Роспотребнадзор просил взыскать с турфирмы стоимость путевки - 162 500 руб., компенсацию морального вреда в размере 80 тыс руб., штраф за отказ от добровольного удовлетворения исковых требований в размере 50% от суммы, присужденной судом.

Мужчина обращался к турфирме с требованием о расторжении договора и возврата денежных средств, однако директор турфирмы ему отказала.

«Действиями ответчика истцу причинены нравственные страдания, истец был вынужден обращаться к ответчику, переживать, испытывать нервное расстройство в связи с неоказанием услуг ответчиком, был вынужден тратить время и средства для защиты своих нарушенных прав, так как в добровольном порядке ответчик их не удовлетворил», - следует из материалов дела.

В ходе судебного заседания выяснилось, что турагент в Улан-Удэ, работающий под вывеской «Анекс Тур» не оплатил путевку туроператору - ООО «Анекс Туризм», соответственно заявка была аннулирована.

Кроме того, ООО «Анекс Туризм» заблокировал личный кабинет турагента в системе бронирования туроператора по причине систематических нарушений финансовой дисциплины и условий договора-оферты; сотрудничество с турагентом в настоящее время не осуществляется.

Суд постановил исковые требования горожанина удовлетворить частично.

«Взыскать с индивидуального предпринимателя в денежные средства в размере 162 500 руб., компенсацию морального вреда в размере 6 000 руб., штраф в размере 84 250 руб., всего 246 750 руб», - постановил суд.


Фото: "Номер один"

 

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туризм отдых компенсация путевки

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