Общество 28.09.2022 в 17:04

Более 10 тысяч звонков поступило на горячую линию по вопросам частичной мобилизации

В среднем за сутки принимаются 1260 обращений, число операторов увеличено в два раза
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Текст: Номер один
Более 10 тысяч звонков поступило на горячую линию по вопросам частичной мобилизации
Более 10 тысяч звонков поступило с 22 сентября на горячую линию по вопросам частичной мобилизации на горячую линию единого федерального номера 122 от жителей Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В среднем за сутки специалисты принимают 1260 обращений. Количество операторов увеличено с 10 до 19 человек, они отвечают на вопросы в круглосуточном режиме. Наблюдается значительное уменьшение поступающих звонков - с 4600 до 1000 в сутки. Несмотря на это, количество специалистов, работающих на горячей линии 122, будет еще увеличено.

Операторы собирают и фиксируют наиболее часто задаваемые вопросы граждан. Обращения по неправомерному набору в рамках частичной мобилизации студентов, обучающихся очно, а также многодетных отцов, воспитывающих 4 и более детей, решаются в оперативном режиме.

Самые часто задаваемые вопросы:

- Правомерна ли отправка для участия в СВО мобилизованных граждан старше 45 лет в звании рядовой?
- В каких случаях выдается бронь?
- Не получил повестку, какие мои действия?
- Какие выплаты и льготы положены мобилизованным и членам их семей?

Отметим, Бурятия входит в число 11 регионов России, где оперативно, объективно и качественно информируют граждан по вопросам частичной мобилизации.  

Фото: pixabay.com
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мобилизация горячая линия Бурятия

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