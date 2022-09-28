Более 10 тысяч звонков поступило на горячую линию по вопросам частичной мобилизации

Более 10 тысяч звонков поступило с 22 сентября на горячую линию по вопросам частичной мобилизации на горячую линию единого федерального номера 122 от жителей Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.В среднем за сутки специалисты принимают 1260 обращений. Количество операторов увеличено с 10 до 19 человек, они отвечают на вопросы в круглосуточном режиме. Наблюдается значительное уменьшение поступающих звонков - с 4600 до 1000 в сутки. Несмотря на это, количество специалистов, работающих на горячей линии 122, будет еще увеличено.Операторы собирают и фиксируют наиболее часто задаваемые вопросы граждан. Обращения по неправомерному набору в рамках частичной мобилизации студентов, обучающихся очно, а также многодетных отцов, воспитывающих 4 и более детей, решаются в оперативном режиме.Самые часто задаваемые вопросы:- Правомерна ли отправка для участия в СВО мобилизованных граждан старше 45 лет в звании рядовой?- В каких случаях выдается бронь?- Не получил повестку, какие мои действия?- Какие выплаты и льготы положены мобилизованным и членам их семей?Отметим, Бурятия входит в число 11 регионов России, где оперативно, объективно и качественно информируют граждан по вопросам частичной мобилизации.Фото: pixabay.com