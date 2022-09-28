Общество 28.09.2022 в 17:34

Десятиклассник из Улан-Удэ – обладатель медальона за профессионализм чемпионата DigitalSkills – 2022

Георгий Зайцев соревновался с конкурсантами, представляющими ведущие госкорпорации страны
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Десятиклассник из Улан-Удэ – обладатель медальона за профессионализм чемпионата DigitalSkills – 2022
Десятиклассник Георгий Зайцев из Улан-Удэ отмечен медальоном за профессионализм за участие в IV Отраслевом чемпионате в сфере информационных технологий DigitalSkills – 2022, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Георгий - дважды серебряный призер национальных чемпионатов «Молодые профессионалы» в юниорской категории по компетенции «Сетевое и системное администрирование», воспитанник Дома научной коллаборации им. В.А. Котельникова, созданного на базе Бурятского института инфокоммуникаций Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

«В этом году в первенстве принимали участие более 280 конкурсантов, представлявших 10 отечественных компаний, среди которых Росатом, Ростех, Роскосмос, Ростелеком, РЖД, Газпромнефть и другие, а также 40 вузов, 24 учреждения среднего профессионального образования и две школы из 30 регионов страны. Ученик 10 класса школы №46 г. Улан-Удэ соревновался с конкурсантами, представляющими госкорпорации. Поздравляем Георгия и его наставника Максима Владимировича Жигжитова с достойным результатом», - рассказали в минобрнауки Бурятии.

Мероприятие проходило в период с 21 по 23 сентября в Татарстане, а 24 сентября были объявлены результаты по 29 профессиональным компетенциям, многие из которых представляли инновационные направления экономической деятельности, возникшие как результат технологического развития и цифровой трансформации. К оценке результатов выполнения конкурсных заданий были привлечены более 300 экспертов.

Фото предоставлено минобрнауки Бурятии
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