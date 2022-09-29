В Улан-Удэ родственники погибшего слесаря наказали ТГК-14

В августе 2021 года в Улан-Удэ погиб сотрудник ТГК-14. Мужчина погиб во время проведения работ на тепловых сетях. Спустя год родственницы погибшего пытаются взыскать с компании компенсацию за смерть близкого человека.Напомним, трагедия произошла вeчepoм 22 aвгycтa. Слесарь в составе дeжypнoй cмeны выexaл в 111 квapтaл пo зaявкe мecтныx житeлeй oб oтcyтcтвии гopячeй вoды. Cпycтившиcь в тeплoвyю кaмepy, он oткpыл зaдвижкy, чтoбы cтpaвить из cиcтeмы cкoпившийcя вoздyx, пocлe чeгo пoднялcя нaвepx.«Чepeз нeкoтopoe вpeмя, ycлышaв шyм вoды, cвидeтeльcтвyющий o выxoдe вoздyxa, oн cпycтилcя oбpaтнo, чтoбы зaкpыть зacлoн. Oднaкo cпycтя нecкoлькo минyт мyжчинa пepecтaл oтзывaтьcя. Bидимocть внyтpи кoллeктopa из-зa пapa былa плoxой. Haпapник cпycтилcя вcлeд зa ним и oбнapyжил cлecapя мepтвым в кипяткe. Bepoятнo, мyжчинa без страховки ocтyпилcя нa мoкpыx тpyбax и yпaл в гopячyю вoдy, гдe пoгиб», - сообщали тогда в Следственном комитете.Для подъема тела из камеры откачали воду.- Мой муж отработал в ТГК-14 девять лет слесарем по ремонту оборудования тепловых сетей пятого разряда, был бригадиром. Вечером 22 августа я, как обычно, ждала его дома, мы собирались поехать к родственникам. Звонила ему весь вечер, но Олег не отвечал. На следующий день утром приехали коллеги, они и сообщили, что мужа больше нет в живых. Олегу был всего 41 год, - рассказывает супруга погибшего Галина Тихонова.Вместе с сестрой погибшего Галина обратилась в суд. Женщины решили взыскать с ТГК-14 компенсацию морального вреда, причиненного смертью близкого человека в размере 2 млн рублей в пользу каждой, а также просили признать недействительным акт о несчастном случае в части установления в действиях погибшего грубой неосторожности в размере 60%.Из материалов дела следует, что смерть работника наступила от механической асфиксии в результате закрытия дыхательных путей жидкостью (водой) при утоплении. Также на погибшем обнаружены термические ожоги верхних дыхательных путей, туловища и руки общей площадью около 10%.Кроме того, в организме погибшего был обнаружен этиловый спирт, в концентрации, соответствующей средней степени алкогольного опьянения.Галина Тихонова говорит, что на работу ее супруг в тот день уехал абсолютно трезвым и в целом никогда не позволял себе выпивать перед тем, как сесть за руль.В ходе расследования несчастного случая на производстве установили, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ.В материалах дела перечисляется целый ряд факторов, которые были нарушены на ТГК-14 и в конечном итоге привели к смерти человека.«Отсутствие контроля со стороны ответственных должностных лиц за обеспечением безопасного производства работ, выполнение работ без наряд-допуска и назначения ответственного руководителя работ, отсутствие должного контроля со стороны ответственных лиц за соблюдением работником трудовой дисциплины и допущение сотрудника к работе в состоянии алкогольного опьянения, необеспечение безопасности работников при эксплуатации оборудования, а также нарушение трудового распорядка и дисциплины труда, нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения», - следует из материалов дела.Комиссия по расследованию несчастного случая, с учетом мнения профсоюзного комитета, в действиях погибшего слесаря усмотрела факт грубой неосторожности в размере 60%.Суд, исследовав имеющиеся доказательства, полагает, что основной причиной несчастного случая является, прежде всего, выполнение работ без наряд-допуска в отсутствие назначенного ответственного руководителя работ и, как следствие, отсутствие контроля за обеспечением безопасного производства работ.Наряд-допуск - это письменное распоряжение на безопасное производство работы, определяющее содержание, место, время и условия ее выполнения, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность работы.В ТГК-14 утвержден перечень работ выполняемых по наряд-допуску на тепломеханическом оборудовании котельных и тепловых сетей, куда входят и работы в камерах, колодцах, аппаратах, бункерах и др. Также утвержден список лиц центрально-диспетчерской службы, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений для производства работ.22 августа вместе с Олегом Тихоновым на смену заступили два диспетчера. Суд установил, что один из диспетчеров дал устное распоряжение направить на ремонтные работы в 111 микрорайон слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей пятого разряда и слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей четвертого разряда. При этом наряд-допуск на выполнение указанных работ диспетчер работникам не выдал.- Таким образом, указанное свидетельствует, что фактически безопасность проводимых работ никто не контролировал и не обеспечивал, в то время как этим должен был заниматься руководитель работ.Однако материалы расследования несчастного случая не содержат утвержденного списка руководителей работ, которые могли быть назначены диспетчером для контроля осуществления работ.«Таким образом, в отсутствие наряд-допуска слесари не должны были вообще выезжать на данные работы, а тем более спускаться в тепловую камеру, что представителем ответчика в ходе судебного разбирательства и не оспаривалось», - отмечается в судебном решении.Помимо того, что мужчины поехали на объект без наряд-допуска и назначенного руководителя, на проведение работ в тепловой камере они отправились на дежурном автомобиле, а не в специально оборудованном, взяв лишь газовый ключ, приспособление для открывания люка и закрывания задвижек и электрический фонарь. Вдобавок у них не было средств индивидуальной и коллективной защиты (касок и страховочной привязи).При этом напарник погибшего не знал, как правильно пользоваться страховочной привязью. Соответственно, можно сделать вывод о том, что проверка знаний техники безопасности работ с использованием страховочной привязи на предприятии осуществляется формально.Кроме того, работники не прошли обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах.«Таким образом, перечисленные факты свидетельствует о том, что в произошедшем несчастном случае в наибольшей степени имеется вина работодателя – ПАО «ТГК-14». Указанные обстоятельства комиссией, расследовавшей несчастный случай, не учтены и не приняты во внимание», - пришел к выводу суд.Суд решил изменить процент грубой неосторожности работника, установленный в результате расследования несчастного случая, уменьшив его с 60% до 5%.Супруг для Галины был единственным человеком, который поддерживал ее, содержал, находился рядом.- Олег всегда после работы развозил свою бригаду по домам и потом ехал домой. Он был замечательным человеком, добрым, старался всем помочь, готов был отдать последнее тем, кто нуждается. Не сидел на месте, всегда старался где-то подработать, даже в выходные. Олег начал строить дом, поставили окна, а на следующий день он погиб, - вспоминает супруга погибшего.Суд постановил взыскать с ТГК-14 в пользу супруги погибшего компенсацию морального вреда в размере 1 млн, в пользу сестры – 500 тыс. рублей.Решение в законную силу не вступило, ТГК-14 пытается его оспорить в Верховном суде.Фото: из семейного архива Г. Тихоновой