Общество 29.09.2022 в 06:00
В Улан-Удэ родственники погибшего слесаря наказали ТГК-14
41-летний мужчина погиб во время работ на тепловых сетях
Текст: Валентин Соколов
В августе 2021 года в Улан-Удэ погиб сотрудник ТГК-14. Мужчина погиб во время проведения работ на тепловых сетях. Спустя год родственницы погибшего пытаются взыскать с компании компенсацию за смерть близкого человека.
Страшная смерть
Напомним, трагедия произошла вeчepoм 22 aвгycтa. Слесарь в составе дeжypнoй cмeны выexaл в 111 квapтaл пo зaявкe мecтныx житeлeй oб oтcyтcтвии гopячeй вoды. Cпycтившиcь в тeплoвyю кaмepy, он oткpыл зaдвижкy, чтoбы cтpaвить из cиcтeмы cкoпившийcя вoздyx, пocлe чeгo пoднялcя нaвepx.
«Чepeз нeкoтopoe вpeмя, ycлышaв шyм вoды, cвидeтeльcтвyющий o выxoдe вoздyxa, oн cпycтилcя oбpaтнo, чтoбы зaкpыть зacлoн. Oднaкo cпycтя нecкoлькo минyт мyжчинa пepecтaл oтзывaтьcя. Bидимocть внyтpи кoллeктopa из-зa пapa былa плoxой. Haпapник cпycтилcя вcлeд зa ним и oбнapyжил cлecapя мepтвым в кипяткe. Bepoятнo, мyжчинa без страховки ocтyпилcя нa мoкpыx тpyбax и yпaл в гopячyю вoдy, гдe пoгиб», - сообщали тогда в Следственном комитете.
Для подъема тела из камеры откачали воду.
- Мой муж отработал в ТГК-14 девять лет слесарем по ремонту оборудования тепловых сетей пятого разряда, был бригадиром. Вечером 22 августа я, как обычно, ждала его дома, мы собирались поехать к родственникам. Звонила ему весь вечер, но Олег не отвечал. На следующий день утром приехали коллеги, они и сообщили, что мужа больше нет в живых. Олегу был всего 41 год, - рассказывает супруга погибшего Галина Тихонова.
Вместе с сестрой погибшего Галина обратилась в суд. Женщины решили взыскать с ТГК-14 компенсацию морального вреда, причиненного смертью близкого человека в размере 2 млн рублей в пользу каждой, а также просили признать недействительным акт о несчастном случае в части установления в действиях погибшего грубой неосторожности в размере 60%.
Из материалов дела следует, что смерть работника наступила от механической асфиксии в результате закрытия дыхательных путей жидкостью (водой) при утоплении. Также на погибшем обнаружены термические ожоги верхних дыхательных путей, туловища и руки общей площадью около 10%.
Кроме того, в организме погибшего был обнаружен этиловый спирт, в концентрации, соответствующей средней степени алкогольного опьянения.
Галина Тихонова говорит, что на работу ее супруг в тот день уехал абсолютно трезвым и в целом никогда не позволял себе выпивать перед тем, как сесть за руль.
Вина диспетчера?
В ходе расследования несчастного случая на производстве установили, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ.
В материалах дела перечисляется целый ряд факторов, которые были нарушены на ТГК-14 и в конечном итоге привели к смерти человека.
«Отсутствие контроля со стороны ответственных должностных лиц за обеспечением безопасного производства работ, выполнение работ без наряд-допуска и назначения ответственного руководителя работ, отсутствие должного контроля со стороны ответственных лиц за соблюдением работником трудовой дисциплины и допущение сотрудника к работе в состоянии алкогольного опьянения, необеспечение безопасности работников при эксплуатации оборудования, а также нарушение трудового распорядка и дисциплины труда, нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения», - следует из материалов дела.
Комиссия по расследованию несчастного случая, с учетом мнения профсоюзного комитета, в действиях погибшего слесаря усмотрела факт грубой неосторожности в размере 60%.
Суд, исследовав имеющиеся доказательства, полагает, что основной причиной несчастного случая является, прежде всего, выполнение работ без наряд-допуска в отсутствие назначенного ответственного руководителя работ и, как следствие, отсутствие контроля за обеспечением безопасного производства работ.
Наряд-допуск - это письменное распоряжение на безопасное производство работы, определяющее содержание, место, время и условия ее выполнения, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность работы.
В ТГК-14 утвержден перечень работ выполняемых по наряд-допуску на тепломеханическом оборудовании котельных и тепловых сетей, куда входят и работы в камерах, колодцах, аппаратах, бункерах и др. Также утвержден список лиц центрально-диспетчерской службы, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений для производства работ.
22 августа вместе с Олегом Тихоновым на смену заступили два диспетчера. Суд установил, что один из диспетчеров дал устное распоряжение направить на ремонтные работы в 111 микрорайон слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей пятого разряда и слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей четвертого разряда. При этом наряд-допуск на выполнение указанных работ диспетчер работникам не выдал.
- Таким образом, указанное свидетельствует, что фактически безопасность проводимых работ никто не контролировал и не обеспечивал, в то время как этим должен был заниматься руководитель работ.
Однако материалы расследования несчастного случая не содержат утвержденного списка руководителей работ, которые могли быть назначены диспетчером для контроля осуществления работ.
«Таким образом, в отсутствие наряд-допуска слесари не должны были вообще выезжать на данные работы, а тем более спускаться в тепловую камеру, что представителем ответчика в ходе судебного разбирательства и не оспаривалось», - отмечается в судебном решении.
Губительный формализм
Помимо того, что мужчины поехали на объект без наряд-допуска и назначенного руководителя, на проведение работ в тепловой камере они отправились на дежурном автомобиле, а не в специально оборудованном, взяв лишь газовый ключ, приспособление для открывания люка и закрывания задвижек и электрический фонарь. Вдобавок у них не было средств индивидуальной и коллективной защиты (касок и страховочной привязи).
При этом напарник погибшего не знал, как правильно пользоваться страховочной привязью. Соответственно, можно сделать вывод о том, что проверка знаний техники безопасности работ с использованием страховочной привязи на предприятии осуществляется формально.
Кроме того, работники не прошли обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах.
«Таким образом, перечисленные факты свидетельствует о том, что в произошедшем несчастном случае в наибольшей степени имеется вина работодателя – ПАО «ТГК-14». Указанные обстоятельства комиссией, расследовавшей несчастный случай, не учтены и не приняты во внимание», - пришел к выводу суд.
Суд решил изменить процент грубой неосторожности работника, установленный в результате расследования несчастного случая, уменьшив его с 60% до 5%.
Супруг для Галины был единственным человеком, который поддерживал ее, содержал, находился рядом.
- Олег всегда после работы развозил свою бригаду по домам и потом ехал домой. Он был замечательным человеком, добрым, старался всем помочь, готов был отдать последнее тем, кто нуждается. Не сидел на месте, всегда старался где-то подработать, даже в выходные. Олег начал строить дом, поставили окна, а на следующий день он погиб, - вспоминает супруга погибшего.
Суд постановил взыскать с ТГК-14 в пользу супруги погибшего компенсацию морального вреда в размере 1 млн, в пользу сестры – 500 тыс. рублей.
Решение в законную силу не вступило, ТГК-14 пытается его оспорить в Верховном суде.
Фото: из семейного архива Г. Тихоновой
Страшная смерть
Напомним, трагедия произошла вeчepoм 22 aвгycтa. Слесарь в составе дeжypнoй cмeны выexaл в 111 квapтaл пo зaявкe мecтныx житeлeй oб oтcyтcтвии гopячeй вoды. Cпycтившиcь в тeплoвyю кaмepy, он oткpыл зaдвижкy, чтoбы cтpaвить из cиcтeмы cкoпившийcя вoздyx, пocлe чeгo пoднялcя нaвepx.
«Чepeз нeкoтopoe вpeмя, ycлышaв шyм вoды, cвидeтeльcтвyющий o выxoдe вoздyxa, oн cпycтилcя oбpaтнo, чтoбы зaкpыть зacлoн. Oднaкo cпycтя нecкoлькo минyт мyжчинa пepecтaл oтзывaтьcя. Bидимocть внyтpи кoллeктopa из-зa пapa былa плoxой. Haпapник cпycтилcя вcлeд зa ним и oбнapyжил cлecapя мepтвым в кипяткe. Bepoятнo, мyжчинa без страховки ocтyпилcя нa мoкpыx тpyбax и yпaл в гopячyю вoдy, гдe пoгиб», - сообщали тогда в Следственном комитете.
Для подъема тела из камеры откачали воду.
- Мой муж отработал в ТГК-14 девять лет слесарем по ремонту оборудования тепловых сетей пятого разряда, был бригадиром. Вечером 22 августа я, как обычно, ждала его дома, мы собирались поехать к родственникам. Звонила ему весь вечер, но Олег не отвечал. На следующий день утром приехали коллеги, они и сообщили, что мужа больше нет в живых. Олегу был всего 41 год, - рассказывает супруга погибшего Галина Тихонова.
Вместе с сестрой погибшего Галина обратилась в суд. Женщины решили взыскать с ТГК-14 компенсацию морального вреда, причиненного смертью близкого человека в размере 2 млн рублей в пользу каждой, а также просили признать недействительным акт о несчастном случае в части установления в действиях погибшего грубой неосторожности в размере 60%.
Из материалов дела следует, что смерть работника наступила от механической асфиксии в результате закрытия дыхательных путей жидкостью (водой) при утоплении. Также на погибшем обнаружены термические ожоги верхних дыхательных путей, туловища и руки общей площадью около 10%.
Кроме того, в организме погибшего был обнаружен этиловый спирт, в концентрации, соответствующей средней степени алкогольного опьянения.
Галина Тихонова говорит, что на работу ее супруг в тот день уехал абсолютно трезвым и в целом никогда не позволял себе выпивать перед тем, как сесть за руль.
Вина диспетчера?
В ходе расследования несчастного случая на производстве установили, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ.
В материалах дела перечисляется целый ряд факторов, которые были нарушены на ТГК-14 и в конечном итоге привели к смерти человека.
«Отсутствие контроля со стороны ответственных должностных лиц за обеспечением безопасного производства работ, выполнение работ без наряд-допуска и назначения ответственного руководителя работ, отсутствие должного контроля со стороны ответственных лиц за соблюдением работником трудовой дисциплины и допущение сотрудника к работе в состоянии алкогольного опьянения, необеспечение безопасности работников при эксплуатации оборудования, а также нарушение трудового распорядка и дисциплины труда, нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения», - следует из материалов дела.
Комиссия по расследованию несчастного случая, с учетом мнения профсоюзного комитета, в действиях погибшего слесаря усмотрела факт грубой неосторожности в размере 60%.
Суд, исследовав имеющиеся доказательства, полагает, что основной причиной несчастного случая является, прежде всего, выполнение работ без наряд-допуска в отсутствие назначенного ответственного руководителя работ и, как следствие, отсутствие контроля за обеспечением безопасного производства работ.
Наряд-допуск - это письменное распоряжение на безопасное производство работы, определяющее содержание, место, время и условия ее выполнения, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность работы.
В ТГК-14 утвержден перечень работ выполняемых по наряд-допуску на тепломеханическом оборудовании котельных и тепловых сетей, куда входят и работы в камерах, колодцах, аппаратах, бункерах и др. Также утвержден список лиц центрально-диспетчерской службы, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений для производства работ.
22 августа вместе с Олегом Тихоновым на смену заступили два диспетчера. Суд установил, что один из диспетчеров дал устное распоряжение направить на ремонтные работы в 111 микрорайон слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей пятого разряда и слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей четвертого разряда. При этом наряд-допуск на выполнение указанных работ диспетчер работникам не выдал.
- Таким образом, указанное свидетельствует, что фактически безопасность проводимых работ никто не контролировал и не обеспечивал, в то время как этим должен был заниматься руководитель работ.
Однако материалы расследования несчастного случая не содержат утвержденного списка руководителей работ, которые могли быть назначены диспетчером для контроля осуществления работ.
«Таким образом, в отсутствие наряд-допуска слесари не должны были вообще выезжать на данные работы, а тем более спускаться в тепловую камеру, что представителем ответчика в ходе судебного разбирательства и не оспаривалось», - отмечается в судебном решении.
Губительный формализм
Помимо того, что мужчины поехали на объект без наряд-допуска и назначенного руководителя, на проведение работ в тепловой камере они отправились на дежурном автомобиле, а не в специально оборудованном, взяв лишь газовый ключ, приспособление для открывания люка и закрывания задвижек и электрический фонарь. Вдобавок у них не было средств индивидуальной и коллективной защиты (касок и страховочной привязи).
При этом напарник погибшего не знал, как правильно пользоваться страховочной привязью. Соответственно, можно сделать вывод о том, что проверка знаний техники безопасности работ с использованием страховочной привязи на предприятии осуществляется формально.
Кроме того, работники не прошли обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах.
«Таким образом, перечисленные факты свидетельствует о том, что в произошедшем несчастном случае в наибольшей степени имеется вина работодателя – ПАО «ТГК-14». Указанные обстоятельства комиссией, расследовавшей несчастный случай, не учтены и не приняты во внимание», - пришел к выводу суд.
Суд решил изменить процент грубой неосторожности работника, установленный в результате расследования несчастного случая, уменьшив его с 60% до 5%.
Супруг для Галины был единственным человеком, который поддерживал ее, содержал, находился рядом.
- Олег всегда после работы развозил свою бригаду по домам и потом ехал домой. Он был замечательным человеком, добрым, старался всем помочь, готов был отдать последнее тем, кто нуждается. Не сидел на месте, всегда старался где-то подработать, даже в выходные. Олег начал строить дом, поставили окна, а на следующий день он погиб, - вспоминает супруга погибшего.
Суд постановил взыскать с ТГК-14 в пользу супруги погибшего компенсацию морального вреда в размере 1 млн, в пользу сестры – 500 тыс. рублей.
Решение в законную силу не вступило, ТГК-14 пытается его оспорить в Верховном суде.
Фото: из семейного архива Г. Тихоновой
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