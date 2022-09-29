Жителей Улан-Удэ приглашают на сбор валежника

В связи со снятием особого противопожарного периода МБУ «Городское лесничество» возобновляет организованные выезды по сбору валежника в лесах Улан-Удэ.«Выезды будут проводиться с 1 октября по субботам в 10:00 с территории МБУ «Городское лесничество» под руководством и. о. главного лесничего. Уточняем, выезд производится на своих автомобилях, погрузка проводится самостоятельно, с собой взять пилы и прочий инвентарь», - сообщили в учреждении.В лесничестве также рассказали, что заготавливать валежник можно самостоятельно, никаких разрешительных документов для этого не требуется.«Валежником считаются деревья, лежащие только на земле. Валка с корня запрещена и предусматривает административную и уголовную ответственность», - предупреждает «Городское лесничество».Фото: «Номер один»