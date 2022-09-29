Общество 29.09.2022 в 09:24
Жителей Улан-Удэ приглашают на сбор валежника
Организованные выезды по сбору валежника начнутся с 1 октября
Текст: Константин Воронов
В связи со снятием особого противопожарного периода МБУ «Городское лесничество» возобновляет организованные выезды по сбору валежника в лесах Улан-Удэ.
«Выезды будут проводиться с 1 октября по субботам в 10:00 с территории МБУ «Городское лесничество» под руководством и. о. главного лесничего. Уточняем, выезд производится на своих автомобилях, погрузка проводится самостоятельно, с собой взять пилы и прочий инвентарь», - сообщили в учреждении.
В лесничестве также рассказали, что заготавливать валежник можно самостоятельно, никаких разрешительных документов для этого не требуется.
«Валежником считаются деревья, лежащие только на земле. Валка с корня запрещена и предусматривает административную и уголовную ответственность», - предупреждает «Городское лесничество».
Фото: «Номер один»
«Выезды будут проводиться с 1 октября по субботам в 10:00 с территории МБУ «Городское лесничество» под руководством и. о. главного лесничего. Уточняем, выезд производится на своих автомобилях, погрузка проводится самостоятельно, с собой взять пилы и прочий инвентарь», - сообщили в учреждении.
В лесничестве также рассказали, что заготавливать валежник можно самостоятельно, никаких разрешительных документов для этого не требуется.
«Валежником считаются деревья, лежащие только на земле. Валка с корня запрещена и предусматривает административную и уголовную ответственность», - предупреждает «Городское лесничество».
Фото: «Номер один»
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