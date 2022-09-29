Общество 29.09.2022 в 09:30
Рыбакам-любителям сняли запрет на лов байкальского омуля
При этом определены разные сроки для шести рыбопромысловых участков и размер рыбы – не менее 20 см
Текст: Номер один
Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации утверждены обновленные правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна.
Теперь рыболовы-любители смогут ловить байкальского омуля согласно указанным в поправке периодам. В документе перечислены рыболовные участки: Северо-Байкальский, Баргузинский, Прибайкальский, Селенгинский, Маломорский и Южно-Байкальский с разрешенным временным периодом. На одних участках любительский лов разрешен с начала февраля до распаления льда, на других — в летний период. Указан также и промысловый размер байкальского омуля — не менее 20 см.
Запрет на коммерческий вылов сохраняется, сообщила объединенная пресс-служба Росрыболовства
Напомним, с 1 октября 2017 года приказом минсельхоза РФФ был закрыт промысел байкальского омуля и установлены ограничения для любительского и традиционного рыболовства в связи с истощениям запасов эндемика.
Для того, чтобы предотвратить исчезновение популяции Росрыболовством был принят комплекс мер: усилена рыбоохрана для соблюдения ограничений, увеличены выпуски молоди в бассейн озера Байкал, на межведомственном уровне осуществляется контроль за оборотом рыбной продукции из омуля.
Фото: fish.gov.ru
Теперь рыболовы-любители смогут ловить байкальского омуля согласно указанным в поправке периодам. В документе перечислены рыболовные участки: Северо-Байкальский, Баргузинский, Прибайкальский, Селенгинский, Маломорский и Южно-Байкальский с разрешенным временным периодом. На одних участках любительский лов разрешен с начала февраля до распаления льда, на других — в летний период. Указан также и промысловый размер байкальского омуля — не менее 20 см.
Запрет на коммерческий вылов сохраняется, сообщила объединенная пресс-служба Росрыболовства
Напомним, с 1 октября 2017 года приказом минсельхоза РФФ был закрыт промысел байкальского омуля и установлены ограничения для любительского и традиционного рыболовства в связи с истощениям запасов эндемика.
Для того, чтобы предотвратить исчезновение популяции Росрыболовством был принят комплекс мер: усилена рыбоохрана для соблюдения ограничений, увеличены выпуски молоди в бассейн озера Байкал, на межведомственном уровне осуществляется контроль за оборотом рыбной продукции из омуля.
Фото: fish.gov.ru