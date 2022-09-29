Минобороны РФ открыло «горячую линию» для родственников граждан, призванных в ходе частичной мобилизации

В целях оперативного информирования родственников граждан, призванных в ходе частичной мобилизации, и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, в Национальном центре управления обороной Российской Федерации открылась круглосуточная «горячая линия», сообщила пресс-служба военного ведомства.

По телефонам «горячей линии» можно получить ответы на вопросы о местонахождении военнослужащих, а также актуальную информацию по вопросам частичной мобилизации.

Телефоны «горячей линии»:

8 (800) 100-77-07

8 (495) 498-43-54

8 (495) 498-34-46

Все горячие линии открытые ранее в регионах, по линии министерств и ведомств, общественных организаций, остаются действующими. Получить информацию можно и через официальный ресурс правительства «Объясняем.рф».

Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края