Минобороны РФ открыло «горячую линию» для родственников граждан, призванных в ходе частичной мобилизации
Здесь можно получить ответы на вопросы о местонахождении военнослужащих, а также актуальную информацию по вопросам мобилизации
В целях оперативного информирования родственников граждан, призванных в ходе частичной мобилизации, и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, в Национальном центре управления обороной Российской Федерации открылась круглосуточная «горячая линия», сообщила пресс-служба военного ведомства.
По телефонам «горячей линии» можно получить ответы на вопросы о местонахождении военнослужащих, а также актуальную информацию по вопросам частичной мобилизации.
Телефоны «горячей линии»:
8 (800) 100-77-07
8 (495) 498-43-54
8 (495) 498-34-46
Все горячие линии открытые ранее в регионах, по линии министерств и ведомств, общественных организаций, остаются действующими. Получить информацию можно и через официальный ресурс правительства «Объясняем.рф».
Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края