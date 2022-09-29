Общество 29.09.2022 в 11:17

Улан-удэнские пенсионеры учат «Азбуку Интернета»

Занятия организованы при поддержке «Ростелекома»
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Текст: Константин Воронов
Улан-удэнские пенсионеры учат «Азбуку Интернета»
«Ростелеком» передал Бурятскому республиканскому индустриальному техникуму 120 учебников «Азбука Интернета» для уланудэнских пенсионеров, которые будут учиться на курсах компьютерной грамотности. Занятия организованы по инициативе Бурятского отделения Союза пенсионеров России и пройдут в сентябре – октябре этого года.

«Ростелеком» и Пенсионный фонд России девять лет реализуют совместный образовательный проект, который помогает людям пожилого возраста освоить компьютер и интернет. В создании учебного пособия и одноименного интернет-портала «Азбука интернета» участвовали опытные педагоги, психологи-геронтологи и ИТ-специалисты. Программа прошла тестирование для аудитории 55+ на базе социальных учреждений Министерства социальной политики Нижегородской области.

Учебник разработан с учетом поэтапного изучения нового материала. Пенсионеры начинают обучение с азов: как включить и выключить компьютер, работать компьютерной мышью и переключать раскладку клавиатуры на русский и английский языки. Преподаватели учат работать с текстом: создавать, редактировать и сохранять файлы, печатать документы, а также пользоваться электронной почтой.

«Знания, которые слушатели получают на наших занятиях, пригодятся им в повседневной жизни. На уроках мы учим находить в интернете нужную информацию, помогаем зарегистрировать электронную почту и написать письмо, создаем аккаунты в соцсетях. Также мы рассказываем о безопасности в интернете: о вирусах и антивирусных программах, видах интернет-мошенничества и о важности надежных паролей. Обо всех этих темах подробно и без лишних непонятных терминов рассказывается в учебнике “Азбука Интернета”», — рассказала Юлия Бальжанова, преподаватель Бурятского республиканского индустриального техникума.

На уроках слушатели курсов узнают о портале госуслуг и какие услуги можно получать онлайн без посещения организаций и учреждений, в том числе Пенсионного фонда России, как записаться на прием к врачу, подать заявление и оформить необходимые справки.

«Учиться новому и получать цифровые навыки никогда не поздно. И мы рады, что для многих пенсионеров учебное пособие стало хорошим помощником. Люди старшего поколения могут рассказать свою историю освоения компьютера и принять участие во Всероссийском конкурсе эссе «Спасибо Интернету», который проходит на сайте “Азбука Интернета” до 16 октября», — рассказал директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Здаров.

Получить подробную информацию об «Азбуке Интернета» и скачать электронную версию учебного пособия можно на сайте www.azbukainterneta.ru.

Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»
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